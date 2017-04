Ginecologii refuză să facă avorturi la cerere în Săptămâna Mare și de Paști

Ginecologi din mai multe spitale din țară refuză să facă avorturi la cerere în Săptămâna Mare și de Paști. De exemplu, în cele două spitale de stat din Timișoara nu se realizează nicio întrerupere de sarcină la cerere în Săptămâna Mare și nici în cele 3 zile de Paști, acesta fiind un obicei de câţiva ani al medicilor. Invocând motive religioase, toți cei aproximativ 90 de medici ginecologi din cele două maternități de stat din Timișoara nu fac avorturi la cerere în timpul sărbătorilor legale din an, respectiv înainte de Paști sau de Crăciun. O parte dintre medici nu fac avorturi niciodată. Directorul Spitalului Județean Timișoara, Marius Craina, a declarat că această practică a medicilor ginecologi de a refuza să realizeze avorturi la cerere în Săptămâna Mare și de Paști este de ani de zile. “Măcar atât am hotărât și noi că putem face, ca în Săptămâna Mare și de Paști să nu facem avorturi la cerere. Acesta este un obicei pe care l-am introdus în urmă cu câțiva ani de zile, așa, ca o minimă măsură și protest față de avorturile la cerere. Consider că avortul la cerere este o metodă legitimă, legală, este un drept al femeii, dar nu trebuie abuzat sub nicio formă de avortul la cerere. Noi trebuie să promovăm mijloacele de contracepție, să învățăm femeile de ce este bine să ne protejăm împotriva obținerii unei sarcini nedorite, să creștem siguranța actului sexual vizavi de starea de graviditate. În toate țările civilizate din lume există avort la cerere, dar numărul de paciente care ajung la această metodă este extrem de mic. La noi, încă se consideră avortul ca metodă de contracepție”, a precizat Marius Craina. Și la Constanța sunt medici care refuză să facă avorturi la cerere atât în posturile de peste an, cât și de sărbători, iar alții nu fac deloc avorturi; acestea sunt făcute doar dacă situația medicală o impune.