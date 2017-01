Ginecologul Albotă Popescu este scos basma curată

Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa a anunţat că ginecologul Albotă Popescu, acuzat de malpraxis de familia Stoica, din Negru Vodă, dar şi că ar fi profesat în stare de ebrietate, în sala de naştere, fumînd fără nicio reţinere - medicul a mai fost văzut şi de unele cadre medicale la volanul maşinii sale, în parcarea spitalului lovind mai multe autoturisme, printre care şi o autosanitară a SMURD - nu a greşit în timpul actului medical, procedînd corect atunci cînd a decis să apeleze la forceps, la naşterea unui nou născut, metodă folosită tot mai rar. Răspunsul s-a lăsat aşteptat, întrucît medicul a solicitat concediu medical, după ce, potrivit spuselor sale, şi-ar fi rupt mai multe coaste. „Am primit din partea Colegiului Medicilor o informare potrivit căreia dr. Albotă Popescu a procedat corect din punct de vedere medical şi că nu se pune problema de malpraxis în cazul său. Rămîn însă pe rol celelalte acuze care i-au fost aduse. Aşteptăm în continuare un răspuns din partea comisiilor de specialitate care cercetează cazul”, a declarat directorul medical al SCJU, dr. Bogdan Cîmpineanu. Reamintim că dr. Albotă a declarat, în replică la reclamaţia pacientei, că a procedat cît se poate de corect, forcepsul fiind folosit tocmai pentru a evita o nenorocire. „Faptul că am intervenit în scoaterea copilului cu forcepsul nu înseamnă nimic rău, din contră, am reuşit să-l salvăm. Mama nu are de ce să-şi facă vreo problemă, nu înţeleg ce reclamă ea. I-am făcut ce i-ar fi făcut oricare alt doctor”, spunea medicul acuzat, fapt confirmat şi de medicii care au anchetat cazul. De menţionat că medicul mai este anchetat de specialiştii a două comisii, respectiv de etică şi administrativă. Chiar dacă zilele de concediu medical au luat sfîrşit, medicul Albotă nu poate profesa, în cazul său luîndu-se o decizie fără precedent în ultimii zece ani în lumea medicală locală: reprezentanţii comitetului director al SCJU Constanţa, alături de şefii secţiilor Obstetrică Ginecologie, au convenit, în urma discuţiilor, să-l suspende din funcţie pe medic pe toată perioada derulării anchetei interne, avînd în vedere acuzaţiile grave care i s-au adus în mass-media. „Această suspendare nu este pedeapsă, ci reprezintă o modalitate prin care se permite derularea unei anchete în condiţiile Contractului Colectiv de Muncă, iar în funcţie de rezultate, se vor lua măsurile care se impun”, declara purtătorul de cuvînt al celei mai mari unităţi sanitare din judeţ - SCJU Constanţa - dr. Florian Stoian. Pacienta doctorului Albotă, Ana Maria Stoica, a fost nevoită să stea în spital o perioadă lungă de timp, tocmai pentru că bebeluşul a necesitat îngrijiri medicale de specialitate. Precizăm că micuţul familiei Stoica este acum bine, părinţii însă fiind nevoiţi să meargă periodic cu cel mic la consult. „Ultima oară le-am consultat eu copilul pentru că nu au ajuns la programarea făcută iniţial. Starea celui mic este bună, însă părinţii trebuie să fie foarte atenţi, să respecte cu stricteţe recomandările medicale”, a declarat dr. Teodora Bucur, şeful Secţiei Neonatologie, din cadrul SCJU.