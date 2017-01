Ginerele lui Bercea Mondial rămâne în spatele gratiilor

Marius Constantin, ginerele lui Bercea Mondial, nu a scăpat de arest. Vineri după-amiază, magistrații Curții de Apel Constanța au respins contestația înaintată de acesta împotriva deciziei Tribunalului Constanța, care îl menținuse în spatele gratiilor. De această dată, soluția este definitivă. În fața judecătorilor, Marius Constantin a susținut că vrea să fie lăsat în libertate pentru că Izaura Anghel, concubina lui, urmează să nască. „Sperăm că vom convinge instanța să fie judecat în stare de libertate. Spunem noi că procesul penal poate avea loc și cu inculpatul în stare de arest la domiciliu sau sub control judiciar. Să sperăm că la momentul pronunțării soluției vom avea un rezultat favorabil. Am atacat sentința Tribunalului Constanța, pentru că, din punctul nostru de vedere, a fost o motivare formală, un stereotip, care, în mod evident, nu se încadrează pe textul de lege. Clientul meu a susținut că Izaura, concubina lui, se afla internată în spital de joi și că urmează să nască, cel mai probabil, sâmbătă sau duminică. Mai mult, ea este singură și are probleme cu menținerea sarcinii, motiv pentru care clientul meu a cerut să fie alături de ea“, a declarat Mircea Teis, avocatul lui Marius Constantin, la finalul ședinței de judecată, înainte ca instanța să se pronunțe.

FLAGRANTUL Marius Constantin este acuzat că l-ar fi şantajat pe Mircea Băsescu, pe care l-ar fi ameninţat că va face publică o înregistrare compromiţătoare dacă nu înapoiază familiei Anghel 280.000 de euro. Mircea Băsescu l-a denunţat şi i-a ajutat pe anchetatori să organizeze un flagrant, pe 29 mai, în biroul său din Portul Constanţa. Marius Constantin, soţia sa, Izaura Anghel, şi fiul în vârstă de 17 ani al lui Bercea Mondial au fost prinşi la scurt timp după ce au primit 10.000 de euro de la Mircea Băsescu. Toată această poveste cu iz penal a început în ziua în care Bercea Mondial a fost arestat preventiv pentru că, în februarie 2011, şi-a înjunghiat un nepot, care a fost la un pas să moară. Din acel moment, rudele lui Bercea au făcut tot posibilul să-l scoată din puşcărie. Florin Anghel, fiul lui Bercea, ar fi cerut ajutorul cumătrului Băsescu pentru a-şi vedea tatăl liber. Aşa cum era de aşteptat, favoarea ar fi avut un preţ: 600.000 de euro. Bani pe care neamul lui Bercea i-ar fi adunat şi i-ar fi dat lui Mircea Băsescu, prin intermediul liderului organizaţiei PDL Drăgăneşti-Olt, Marian Căpăţână. Din „fondul“ respectiv, conform declaraţiei lui Florin Anghel, 300.000 de euro ar fi mers la Traian Băsescu.