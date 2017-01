Ginerele lui Bercea rămâne în arest

Magistrații Tribunalului Constanța au respins cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive în cazul lui Marius Constantin, ginerele lui Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, acuzat că l-ar fi șantajat pe Mircea Băsescu. Constantin a susținut în fața instanței că dorește să iasă din spatele gratiilor pentru a fi alături de familia sa. „Fetița mea are cinci luni și nu am văzut-o niciodată. Vreau să merg acasă. Fapta care mi se aduce la cunoștință, că eu l-am șantajat pe Mircea Băsescu, nu există. Am adus filmări, a văzut o țară întreagă. Era mai ușor să recunosc și să mi se reducă pedeapsa, dar dacă nu am făcut așa ceva... Vă rog frumos să dispuneți o măsură mai ușoară“, a declarat marți Marius Constantin în fața completului de judecată. Magistrații nu au fost, însă, convinși, de argumentele inculpatului și au decis ca acesta să rămână în arest preventiv. Amintim că Marius Constantin este încarcerat, din luna mai a anului trecut, pentru că l-ar fi șantajat pe Mircea Băsescu. El l-ar fi ameninţat că va face publică o înregistrare compromiţătoare dacă nu înapoiază familiei Anghel suma de 280.000 de euro, bani pe care i-ar fi dat drept mită pentru eliberarea lui Bercea din pușcărie. Mircea Băsescu s-a adresat procurorilor Direcției Naționale Anticorupție, care au organizat un flagrant, pe 29 mai, în biroul său din Portul Constanţa. Marius Constantin, soţia sa, Izaura Anghel, şi fiul în vârstă de 17 ani al lui Bercea Mondial au fost prinşi după ce au primit 10.000 de euro de la Mircea Băsescu. Banii au fost dați de familia Anghel lui Băsescu, prin intermediul lui Marian Căpățână, pentru a-l ajuta pe Bercea Mondial să scape de pușcărie. Bercea era arestat din februarie 2011, după ce şi-a înjunghiat un nepot, care a fost la un pas să moară.