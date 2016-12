„Ginerică” Pricop, sub control judiciar într-un dosar de şantaj

Radu Pricop, ginerele fostului președinte Traian Băsescu, a fost pus sub control judiciar şi are interdicţie să părăsească ţara, el fiind urmărit penal pentru complicitate la şantaj, în dosarul în care Sergiu Lucinschi este acuzat că a constrâns un om de afaceri să îi dea patru milioane de euro. DNA arată, într-un comunicat de presă, că a fost pusă în mişcare urmărirea penală şi s-a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, începând din 3 aprilie, faţă de Radu Petru Pricop, avocat în Baroul Bucureşti, pentru complicitate la şantaj. "Inculpatul Pricop Radu Petru a uzat de calitatea de avocat în săvârşirea faptei reţinute în sarcina sa, rezultând că, deşi iniţial a oferit personal inculpatului Lucinschi Sergiu „consultanţă juridică” conţinând elemente contrare legii, ulterior, pentru a masca participaţia la săvârşirea infracţiunii, a procedat la interpunerea, în relaţia cu inculpatul Lucinschi Sergiu, a altor persoane, pentru a disipa eventuala răspundere penală, transmiţând prin intermediul acestora, lui Lucinschi Sergiu, informaţiile necesare obţinerii sumei de bani necuvenite", potrivit procurorilor. În timpul controlului judiciar, Radu Pricop are interdicţie să părăsească ţara şi să comunice cu celelalte persoane care ar fi contribuit la comiterea infracţiunilor vizate în dosar. De asemenea, Radu Pricop trebuie să meargă la Secţia 1 Poliţie din Capitală în zilele stabilite prin programul de supraveghere, să se prezinte în faţa procurorilor sau la instanţă ori de câte ori este chemat, să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme.

DNA a precizat că în această cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane.

Radu Pricop este acuzat în dosarul în care Sergiu Lucinschi, fiul fostului preşedinte al Republicii Moldova Petru Lucinschi, este urmărit penal pentru șantaj şi trafic de influenţă. În acelaşi dosar, Constantin Comăneanu, ofițer de poliție la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, este acuzat de luare de mită, iar procurorul DIICOT Remus Tudoran Jurj, de complicitate la şantaj.