Ginnifer Goodwin a ajuns la 23 de ani de dietă

Presiunile ca actriţele să fie cât mai svelte sunt un lucru cert la Hollywood, care uneori ajunge să preţuiască mai mult greutatea starletelor decât talentul lor. De exemplu, Ginnifer Goodwin, vedeta din serialul ”Big Love”, a recunoscut că ţine dietă de la 9 ani şi că face parte din programul Weight Watchers, care o ajută să îşi menţină greutatea dorită. ”Sunt un membru al Weight Watchers de 23 de ani şi susţin asta acum. Este singurul lucru de pe planetă care nu te deshidratează sau care să te facă să te simţi mizerabil. Nu am avut niciodată o problemă dramatică în ceea ce priveşte greutatea, doar că am tendinţa să înfulec şi apoi am nevoie să mă întorc, astfel încât să pot să îmi închid pantalonii”, a declarat starul. În plus, actriţa de 32 de ani a mărturisit că are mereu în cap greutatea ei ideală. ”Am un număr şi ştiu că unii oameni pot spune că nu este cel mai sănătos etalon. Dar am acest număr de 12 ani şi este numărul meu fericit, în care mă simt bine în legătură cu mine şi energia mea este ridicată. Îl numesc greutatea mea de filmare, pentru că nu mă înspăimântă când mă văd pe ecran”, a completat Ginnifer Goodwin.