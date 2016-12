Gino l-a învins pe Mitică

După 17 ani de “domnie” în fruntea Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir a fost detronat de Gino Iorgulescu în urma alegerilor desfăşurate ieri. Cei doi s-au mai confruntat în urmă cu 13 ani, când Dragomir a primit 11 voturi, iar Iorgulescu a obţinut cinci voturi. De această dată, sprijinit puternic de Steaua Bucureşti şi Ceahlăul Piatra Neamţ, Iorgulescu a primit 11 voturi, în timp ce Dragomir a fost votat doar de şapte cluburi. În vârstă de 57 de ani, Iorgulescu a adunat 49 selecţii în naţionala României, purtând şi banderola de căpitan, şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei de fotbalist la Sportul Studenţesc Bucureşti, iar după retragere a fost preşedinte la FC Naţional Bucureşti.

„Domnul Dragomir are nişte merite în ultimii 17 ani: a făcut un sediu al Ligii, a ţinut bine salariaţii, a ţinut competiţia sub control. O să încercăm să preluăm ceea ce a fost bun şi să îmbunătăţim ceea ce a fost mai puţin bun. Am promis preşedinţilor că o să fiu un preşedinte deschis, cu care se poate lucra, şi să luăm hotărârile împreună pentru recredibilizarea fotbalului”, a precizat noul şef al LPF, care a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că îşi doreşte în mandatul său să readucă publicul pe stadioane şi să atragă sponsori, precizând că un campionat cu 16 echipe ar fi soluţia optimă pentru Liga 1. „Gino Iorgulescu a fost şi este un concurent şi un preşedinte meritoriu. Sunt bucuros că în locul meu las un om de fotbal şi un profesionist. Nu am decât să îi doresc succes, să fie sănătos, să ţină Liga aşa cum am ţinut-o eu, cel puţin din punct de vedere financiar. Să nu vă aşteptaţi de la mine că îl voi ataca pe Gino Iorgulescu, pentru că eu sunt născut la ţară, dar sunt un gentleman şi nu pot pe un om care a concurat cu mine să-l defăimez”, a spus Dragomir.

SĂGEATA L-A VOTAT PE DRAGOMIR. Oficialii de la Săgeata Năvodari au dezvăluit că au mers pe mâna lui Dumitru Dragomir. „Îi spunem „bun venit“ lui Gino Iorgulescu şi îi mulţumim lui Dumitru Dragormit pentru tot ceea ce a făcut pentru fotbalul românesc. Nu mi-e ruşine să o spun, noi am votat cu Dragomir, pentru că aşa am considerat. Ne vom supune regulilor. Sper că Iorgulescu va continua proiectele bune şi va veni şi cu alte bune”, a spus Aurelian Băbuţan, manager general la Săgeata Năvodari. În schimb, cei de la Viitorul s-au ferit să spună pe cine au votat. „Doar timpul va decide dacă această schimbare este mai bună sau nu. Vom vedea ce va obţine noul şef al Ligii Profesioniste, pentru că trebuie să recunoaştem că Dumitru Dragomir avea experienţă în negocierile cu televiziunile. Gino Iorgulescu a anunţat câteva lucruri foarte bune în programul său, printre care sprijinirea centrelor de copii şi juniori, accesarea de fonduri europene sau reînfiinţarea Cupei Ligii”, a declarat preşedintele FC Viitorul, Paul Peniu.