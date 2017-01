Gîrliciu, Comana şi Peştera, lidere în Campionatul Judeţean

La finalul săptămînii trecute s-au disputat partidele etapei a cincea în Campionatul Judeţean de Fotbal. Singura schimbare de lider s-a petrecut în Seria Est, unde Avîntul Comana (care a făcut scor cu CSM II Medgidia Valea Dacilor) a preluat şefia, profitînd de înfrîngerea Unirii Topraisar la Techirghiol. Învingătoare la Tîrguşor, Pescăruşul Gîrliciu şi-a consolidat prima poziţie în Seria Nord. În această serie întîlnim singurele echipe cu punctaj maxim din Campionatul Judeţean, Dunărea Ciobanu şi Ulmetum Pantelimon, însă ele nu se regăsesc în vîrful piramidei deoarece au meciuri mai puţin disputate. În Seria Sud, Peştera Dobrogei Peştera a rămas lideră în urma succesului de la Dobromir.

Rezultatele etapei a cincea - SERIA NORD: Viitorul Vulturu - Gloria Seimeni 1-13; Dunaris Topalu - CSS Medgidia 1-0 (Teacă 30; Viitorul Tîrguşor - Pescăruşul Gîrliciu 2-4 (Marcu 39, Dragu 61 / V. Popa 12, Drăghici 17, Furnică 72, Paştea 77); Pescarul Ghindăreşti - Dunărea Ciobanu 1-6 (Pamfilov 37 / R. Tudor 10, 22, 30, 83, Culea 41, Boboc 57); Steaua Dorobanţu - Ulmetum Pantelimon 0-5 (L. Mocanu 21, Belecciu 23, Cucu 30, Iacob 82, 89); Dacia Mircea Vodă - Sport Club Horia 6-0; Voinţa Siminoc - Sportul Tortomanu 4-0 (Zamă 20, 42, Neagoe 55, Vălimăreanu 65); Ştef. Serv. Seimeni - Viitorul Fîntînele 1-0 (Oană 82). Clasament NORD: 1. Gîrliciu 13p; 2. Ciobanu 12p (4j); 3. Siminoc 12p; 4. Mircea Vodă 12p; 5. Pantelimon 9p (3j); 6. Ştef. Serv. Seimeni 9p; 7. Fîntînele 9p; 8. CSS Medgidia 6p (4j); 9. Tîrguşor 6p (4j); 10. Tortomanu 6p; 11. Topalu 6p; 12. Gloria Seimeni 4p (4j); 13. Horia 3p; 14. Ghindăreşti 3p; 15. Dorobanţu 0p; 16. Vulturu 0p.

SERIA EST: Viitorul Cerchezu - CFR Constanţa 0-0; AS Bărăganu - Fulgerul Chirnogeni 3-7; AS Independenţa - Aurora II 23 August 5-2 (I. Geană 29, V. Geană 48, Bădiţă 52, Nistor 73, 82 / Bălteanu 22, Broboncea 50) - întrerupt în min. 87 cînd Aurora s-a retras de pe teren; Viitorul Mereni - Voinţa Valu Traian 2-3 (G. Ciobanu 73, 87 / Mitescu 16, Mustafa 44, 68); Sparta II Techirghiol - Unirea Topraisar 3-0 (Gheţău 30, G. Hrib 41, Axinte 70); Luceafărul Amzacea - AS Ciocîrlia 3-1 (Saban 17, Culcea 21, 31 / Dragomir 32); CSM II Medgidia Valea Dacilor - Avîntul Comana 2-8; Recolta Negru Vodă - Viitorul II Cobadin 0-3 (Păcuraru 32, 55, M. Gâscă 76). Clasament EST: 1. Comana 13p; 2. Cobadin II 12p; 3. Topraisar 12p; 4. Valu lui Traian 12p; 5. Amzacea 12p; 6. CFR 11p; 7. Techirghiol II 9p; 8. 23 August II 7p; 9. Chirnogeni 6p; 10. Mereni 6p; 11. Ciocîrlia 5p; 12. Independenţa 4p; 13. Negru Vodă 4p; 14. Bărăganu 1p; 15. Cerchezu 1p; 16. Valea Dacilor 0p.

SERIA SUD: Sport Prim Oltina - Inter Ion Corvin 8-2 (M. Ioniţă 6, 15, 38, V. Costache 9, 36, M. Plăcintă 25, 85, S. Culea 79 / C. Stan 5, Caracostea 77); Sacidava Aliman - Trophaeum Adamclisi 2-2 (Purcărea 17, Sivriu 37 / Sima 9, Rizea 22-autogol); Progresul Dobromir - Peştera Dobrogei Peştera 1-3 (Omer 84 / A. Mocanu 12, 28, Ruse 33); Dunărea II Ostrov - Marmura Deleni 4-1 (Piscolu 12, 20, Salins 66, Căciucan 89 / Fieraru 62). Clasament SUD: 1. Peştera 13p; 2. Ostrov II 12p; 3. Oltina 10p; 4. Aliman 7p; 5. Adamclisi 7p; 6. Deleni 6p; 7. Ion Crovin 3p; 8. Dobromir 0p.