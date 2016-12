Girul troicii

România nu va încheia un nou acord cu troica creditorilor internaţionali pentru a lua bani, ci pentru un plus de credibilitate în pieţele internaţionale, spune consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu. „Nu vom lua niciun ban, chiar dacă va fi o sumă în acord. Şi în deal-ul precedent erau 3,5 miliarde euro, sumă care a stat undeva într-o casă de bani şi pe care România putea să o acceseze în orice clipă dacă ar fi intervenit ceva neprevăzut, care să fi încurcat foarte tare treburile. Nu s-a întâmplat aşa ceva. De altfel, nici în primul acord, care a avut la bază un împrumut de 20 miliarde euro, ultimul miliard nu a fost tras. Trăim într-o ţară care, de regulă, iese şi se împrumută din pieţele internaţionale, pentru că doar banii din ţară nu ajung ca să alimentăm motoarele economiei. De aceea, trebuie să avem intrare. După cum spunea şi guvernatorul Mugur Isărescu, nu ne-am creat încă o bază de credibilitate 100%. E purul adevăr. Acordul cu FMI este unul preventiv - ne luăm toate măsurile ca să avem porţile deschise în pieţele internaţionale”, explică Vasilescu. El mai precizează că, la fel ca în cazul tuturor celorlalte state, costul la care se împrumută România este stabilit în funcţie de credibilitate: „Pieţele nu ne cunosc foarte bine şi nu ştiu că la ora asta suntem un bun platnic. În toată istoria de 200 de ani încoace, doar de două ori am intrat în încetare de plăţi - o dată în timpul crizei din 1929 - 1933, iar a doua oară în vara lui 1982, în timpul regimului comunist. Dar ne-am plătit şi acele datorii, doar că nu la momentul scadenţei”. Vasilescu a ţinut să sublinieze că, în prezent, România are o rezervă foarte mare la BNR, şi de valută, şi de aur, putând să-şi plătească oricând datoriile.