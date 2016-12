Giulia a lansat varianta slow a piesei „Vorbe goale”

Frumoasa cântăreaţă şi viitoarea mămică Giulia Anghelescu şi-a reconsolidat statutul de artist solo prin varianta slow a piesei ,,Vorbe goale”. Melodia promite să devină un succes, având în vedere că piesa originală a strâns peste 50.000 de vizualizări, la doar o zi după ce a fost postată pe YouTube.

„Vorbe goale este o piesă la care am muncit foarte mult. Versiunea slow este mult mai sensibilă şi asta îmi place foarte mult. Ne-am dorit ceva diferit şi am dus acest concept mai departe”, a declarat Giulia despre noua sa realizare. Melodia se bucură de succes şi urcă în continuare în clasamentele muzicale, atât în România, cât şi în străinătate, cu toate că are versurile în limba română.