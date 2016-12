Giulia: „Infidelitatea e ceva aproape banal”

Dacă, de câteva săptămâni, s-a tot speculat că Giulia Anghelescu şi Vlad Huidu sunt pe punctul de a divorţa, după nici trei de căsnicie, cei doi preferând să petreacă vacanţa de 1 Mai separat, iată că miracolul s-a produs şi cei doi s-au... împăcat. Mai mult, cântăreaţa a mărturisit că familia lor este mai unită ca oricând, spunând că are încredere deplină în soţul său. „Infidelitatea e ceva aproape banal nu doar în cuplurile de vedete. Nu m-am gândit la ce s-ar întâmpla dacă aş afla că soţul meu are o relaţie paralelă, am încredere în Vlad şi, atunci, n-am de ce să mă gândesc la asta“.

Artista a mai spus că soţul ei o iubeşte, o apreciază şi o ajută în tot ceea ce face, iar noul său clip, „Jocuri deocheate”, a fost filmat chiar de către acesta.