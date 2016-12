Giulia se reinventează profesional

Anul 2013 se anunţă a fi unul de reinventare pentru Giulia Anghelescu, care va fi însoţită de un band pe scenă, în timpul concertelor. Mai mult, Giulia recunoaşte că soţul ei, Vlad Huidu, se implică constant în imaginea ei şi că a rupt colaborarea cu textierul şi compozitorul Gabi Huiban, pentru că îşi doreşte să evolueze ca artist, iar acum pregăteşte noi piese ce vor fi lansate în primăvară. „Soţul meu face parte din echipa cu care lucrez de mai bine de un an, deciziile legate de management le luăm amândoi, aşa că nu este o noutate faptul că lucrăm împreună. Consider că un artist trebuie să colaboreze cu mai mulţi compozitori pentru a evolua. Deşi colaborarea mea cu Gabi a fost una foarte fructuoasă, am simţit că este momentul pentru altceva şi veţi vedea în primăvară mai multe”, a declarat Giulia. (C. S.)