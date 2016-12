Giulia vrea să vină cu fiica sa, la Liberty Parade

Cea de-a XI-a ediţie a celui mai important eveniment dance de stradă, Liberty Parade, va avea loc pe data de 28 iulie, în deja tradiţionalul loc Liberty Parade Arena, de pe plaja dintre staţiunile Venus şi Saturn. Printre vedetele care vor fi prezente la show şi-a anunţat prezenţa şi proaspăta mămică Giulia, interpreta hit-ului „Vorbe goale”.

Giulia vrea să îşi obişnuiască fetiţa, de mică, să nu se teamă de apă, motiv pentru care o va aduce la mare. Deşi micuţa are numai două luni, artista spune că va merge la Liberty Parade împreună cu întreaga ei familie. „Pe 28 iulie, merg la Liberty Parade, ne vedem în nisip, vin cu fiica mea, trebuie să fie şi ea prezentă la primul ei Liberty Parade”, a declarat cântăreaţa.

La gala Romanian Music Awards, care s-a desfăşurat săptămâna trecută, Giulia nu a câştigat niciun premiu, spre dezamăgirea fanilor, însă a fost apreciată pentru ţinuta sexy în care s-a prezentat la eveniment. Ea, însă, a destăinuit faptul că a avut mici probleme cu vestimentaţia aleasă, dar e fericită că a trecut cu bine de... covorul roşu. „A fost mai greu cu covorul roşu. Mă descurc cam greu în această situaţie. Am fost un pic stresată pe unde am mers. Am încercat să nu calc pe rochie prea des. Am călcat de vreo două ori, dar sper să nu fi observat nimeni”, a mai declarat Giulia.