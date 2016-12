Glasul roţilor de tren, amuţit de şomajul tehnic

Peste o mie de sindicalişti feroviari din cadrul Federaţiei Mişcare-Comercial s-au strâns, ieri, la regionala Bucureşti pentru a-şi exprima nemulţumirea faţă de eventualele măsuri de concediere sau de trecere în şomaj tehnic a salariaţilor. Aceştia au reclamat faptul că actuala conducere a CFR, prin deciziile pe care le ia, nu face decât să falimenteze căile ferate.

BERCEANU NU LE-A DAT VOIE DIRECTORILOR SĂ SE ÎNTÂLNEASCĂ CU SINDICALIŞTII. Membrii federaţiei au avut, ieri dimineaţă, Consiliul Naţional, întâlnire la care au fost invitaţi şi directorii companiilor CFR, dar şi ministrul Transporturilor, Radu Berceanu. Oficialităţile au refuzat să participe la discuţii cu noi, a declarat liderul Uniunii Sindicale „Feroviarul” din Constanţa, Vasile Anghel. Şi vicepreşedintele Federaţiei Mişcare-Comercial, Gheorghe Sultana, a precizat că, în urmă cu o săptămână, s-a convenit cu directorii CFR să participe la această întâlnire, dar ministrul Radu Berceanu nu le-ar mai fi dat voie să vină. Astfel, sindicaliştii care au participat la Consiliul Naţional s-au adunat, la finalul şedinţei, în faţa Ministerului Transporturilor, cerându-i ministrului să iasă la discuţii, lucru care nu s-a întâmplat. Sultana a mai spus că ei sunt dispuşi să aştepte un răspuns până joia viitoare. \"Dacă până joi nu avem un răspuns clar cu privire la situaţia disponibilizărilor şi a şomajului tehnic, vom opri activitatea şi nu va mai circula niciun tren\", a declarat şi preşedintele Alianţei Federaţiilor Naţionale (AFN) CFR, Ion Molea. Pe de altă parte, liderul constănţean este sceptic: „Să mi se dea voie să rămân sceptic. Da, lumea a fost nemulţumită, s-a vociferat, dar, ştiţi cum e... o să aşteptăm să ni se prezinte programul restructurărilor, o să fim sau nu de acord... Sunt sceptic mai ales în ceea ce priveşte viabilitatea acestui program: nu sunt pregătiţi să dea soluţii”.

DE LA „DĂM AFARĂ”, LA „SĂ FACEM PROPUNERI PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII”. Amintim că prima declaraţie cu care a ieşit la rampă Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) a fost “proiect care vizează disponibilizarea a 12.800 de angajaţi din sectorul feroviar până la sfârşitul lunii septembrie. Astfel, cei mai mulţi disponibilizaţi vor fi la CFR Marfă, 5.000 de angajaţi, urmată de CFR Călători, cu 3.900 de salariaţi, CFR SA, cu 2.900 de persoane, şi Electrificare CFR, cu 1.000 de concediaţi”. Acum, dându-şi seama că nu poate încălca chiar aşa drepturile oamenilor, MTI îşi trimite reprezentanţii să anunţe că societăţile feroviare de stat vor finaliza, în perioada 16-20 august, un program de propuneri pentru eficientizarea activităţii, prin scăderea cheltuielilor, care vor fi prezentate ministrului Transporturilor şi, ulterior, negociate cu sindicatele.

SINDICATELE, LUATE ÎN SFÂRŞIT ÎN CONSIDERARE. Astfel, pentru prima oară de la anunţul făcut de MTI în ceea ce priveşte disponibilizările, cuvântul „sindicate” este luat în considerare. „Ei refuză din principiu discuţiile cu sindicaliştii. Pur şi simplu”, mai arată Vasile Anghel.

ÎNCASĂRI SCĂZUTE = ŞOMAJ TEHNIC. Pe de altă parte, directorul general al CFR Călători, Liviu Pescăraşu, a declarat că toţi cei aproximativ 15.000 de angajaţi ai companiei au intrat în şomaj tehnic din 16 august, prin rotaţie, până la sfârşitul anului, astfel că fiecare salariat nu va veni la muncă timp de două luni. \"Am discutat cu reprezentanţii sindicatelor feroviarilor pe programul stabilit, explicându-le că decizia de trecere în şomaj tehnic a angajaţilor s-a luat din cauza faptului că la CFR Călători a scăzut activitatea şi s-au redus încasările cu 15-20%\", a declarat Pescăraşu. El a mai precizat că, începând de luni, au fost trimişi în şomaj tehnic 3.000 de salariaţi din cei 15.000 cât are compania. \"Am dat drumul la şomaj tehnic dar, pentru funcţiile de mecanic de locomotivă, şef tren, manevrant, revizor tehnic de vagoane, numărul de zile (de şomaj tehnic - n.r.) va fi mai mic\", a mai spus Pescăraşu. Potrivit acestuia, în septembrie va fi un recul legat de traficul de călători, deoarece se va încheia sezonul estival şi vor fi anulate mai multe trenuri spre Litoral. \"Activitatea a scăzut şi la încasări şi la circulaţie. Trenurile care odată circulau cu 15 vagoane acum au cinci-opt vagoane. Totodată, sezonul estival se încheie şi există o reducere a activităţii\", a spus Pescăraşu. El a adăugat că numărul celor aflaţi în şomaj tehnic va fi dimensionat în funcţie de graficul de circulaţie al fiecărei gări, astfel încât să nu fie pusă în pericol siguranţa circulaţiei. „În cazul Constanţei însă, unde este una dintre cele mai mici regionale din ţară, dacă mai şi restructurează… Sunt aproape 880 de angajaţi cu totul. Sigur că ideea ar fi ca disponibilizările să se petreacă în zona administrativă… Încă nu avem cifre şi, înainte de a acţiona, vrem să vedem, concret, despre câţi anume şi ce categorii de angajaţi este vorba”, a mai declarat liderul „Feroviarul” Constanţa.

ŞOMAJUL TEHNIC COSTĂ MAI MULT DECÂT SALARIUL ÎN SINE. Preşedintele AFN CFR, Ion Molea, susţine că, prin trimiterea în şomaj tehnic a unor categorii de personal din CFR Călători, fondul de salarii va creşte cu 150% din cauza orelor suplimentare pe care salariaţii rămaşi le vor efectua. \"Am fost la directorul general de la CFR Călători şi i-am pus pe masă documente din care reiese clar că prin aplicarea măsurii de şomaj tehnic în anumite funcţii, în special la siguranţa circulaţiei, fondul de salarii va creşte cu 150%, prin orele suplimentare efectuate de cei care rămân la muncă\", a spus Molea.