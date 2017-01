Glaucomul, o boală vicleană care afectează vederea

Glaucomul este o afecţiune oculară cronică asociată creşterii presiunii interoculare peste nivelul suportat de nervul optic, care determină, în timp, deteriorarea acestuia. Cadrele medicale din Clinica de Oftalmologie a Spitalului Clinic Judeţean spun că, în ultima perioadă, se confruntă cu o creştere a numărului de pacienţi care au glaucom, acest lucru fiind influenţat de sezonul rece. “Pe lîngă multiplele cauze ale glaucomului se numără meteorosensibilitatea. Iarna temperaturile sînt scăzute, ziua este mai scurtă şi, sub acţiunea întunericului, pupilele stau mai dilatate. Acest lucru favorizează închiderea unghiului iridocorneean şi cei care sînt predispuşi pentru glaucoma sau nu ştiu că suferă de această afecţiune, intră în atac de glaucom acut”, a declarat şeful Clinicii de Oftalmologie, prof. univ. dr. Dogan Denislam. Glaucomul apare la orice vîrstă, chiar şi la copii, dar este mai frecvent la persoanele peste 40 de ani. Medicii susţin că riscul de instalare a bolii este mai mare la cei care au avut în familie cazuri de glaucom. “Printre simptome se numără durerile oculare foarte mari, hemicranie pe partea ochiului bolnav, scăderea bruscă a vederii. Apare simptomul denumit de către medici ochiul dur ca piatra. Glaucomul este o boală vicleană, deoarece unele dintre simptome se pot confunda cu cele ale unei alte afecţiuni, adică abdomenul acut. Este vorba de greţuri, vărsături şi tensiune mare”, a declarat dr. Dogan Denislam. Glaucomul este considerat urgenţă şi pacienţii care ajung la clinica de oftalmologie avînd acest tip de simptome, sînt internaţi imediat. Aceştia primesc tratament pentru scăderea tensiunii oculare şi sînt supuşi unei interveţii chirurgicale. “Dacă s-a constatat un atac de glaucoma acut la un ochi, indicat este să fie operat şi celălalt ochi care pare sănătos. Pacienţii nu acceptă acest lucru, deoarece se gîndesc că nu este necesară o intervenţie chirurgicală şi la ochiul care este sănătos, însă ideea că acest ochi nu ar fi bolnav este eronată. Glaucomul afectează ambii ochi. Cum însă nimeni nu vrea să suporte operaţii la ambii ochi, se prescrie tratament postoperator pentru ochiul aparent sănătos”, a declarat dr. Denislam. Pentru a nu ajunge în astfel de situaţii, după vîrsta de 40 de ani, medicii recomandă ca o dată pe an fiecare persoană să facă o vizită oftalmologului şi să efectueze investigaţii precum măsurarea presiunii intraoculare, examinarea fundului de ochi, examen al cîmpului vizual, pahimetrie, etc.