Glenn Hoddle revine ca antrenor în Premier League

Glenn Hoddle, fostul selecţioner al Angliei, a devenit antrenorul echipei Queens Park Rangers, el urmând să-l ajute pe managerul Harry Redknapp să implementeze sistemul 3-5-2 la gruparea londoneză, informează dailymail.co.uk. În vârstă de 56 de ani, Glenn Hoddle revine astfel în Premier League după o absenţă de opt ani. Hoodle a antrenat ultima oară echipa Wolverhampton. Hoddle îl înlocuieşte pe antrenorul Steve McClaren, care a părăsit gruparea londoneză pentru a pregăti formația Derby County. „Sunt foarte încântat să accept oferta lui Harry de a venit şi a lucra alături de el. După ce a promovat sezonul trecut, primul obiectiv al QPR este să rămână în Premier League şi abia aştept să îmi aduc contribuţia în atingerea acestuia. Tot timpul am iubit antrenoratul şi abia aştept să îi cunosc pe jucători, să intru pe teren şi să mă apuc de treabă”, a declarat Hoddle.

Harry Redknapp, care a folosit sistemul 4-4-2 în sezonul trecut, vrea să aplice în acest an „3-5-2”-ul folosit de fostul selecţioner olandez Louis van Gaal la Cupa Mondială din Brazilia. El vrea ca Hoddle, care este obişnuit cu acest sistem, să ajute la noua tranziţie. „Sunt foarte mulţumit că l-am adus pe Glenn. Am fost foarte norocos în ultimii doi ani pentru că i-am avut alături pe Steve Cotterill, Steve McClaren and Wally Downes. Ei au făcut o treabă fantastică aici. Am vorbit cu preşedintele despre posibilitatea de a-l aduce pe Glenn, iar el a fost de părere că este o idee foarte bună”, a spus Redknapp. Hoddle, care va fi ajutat de Kevin Bond şi Joe Jordan, a folosit sistemul 3-5-2 când a antrenat pe Swindon şi Chelsea Londra, dar şi la echipa naţională a Angliei. În noul sistem de la QPR, noua achiziţie Rio Ferdinand va avea rolul de stoper, în timp ce Steven Caulker şi Clint Hill îl vor flanca pe fostul internaţional englez.

În cei opt ani de când nu a mai activat ca antrenor, Hoddle şi-a deschis o academie de fotbal şi a lucrat ca expert pentru posturile de televiziune Sky Sports şi ITV. El va putea să-şi continue cariera de comentator TV, atât timp cât programul nu se va suprapune cu cel al echipei de pe „Loftus Road”, dar şi în cazul în care i se va oferi postul de manager. Actualul antrenor al echipei Manchester United, Louis van Gaal, a folosit acest sistem la Cupa Mondială din Brazilia, unde „batavii” au ajuns până pe poziţia a treia. Potrivit dailymail.co.uk, echipele de top folosesc sistemul 4-2-3-1, ceea ce a dus la o saturaţie. Prin noul sistem, cei trei fundaşi îi vor depăşi numeric pe atacanţii adverşi, iar la mijlocul terenului jucătorii pot ţine om la om fotbaliştii adverşi. Astfel, se va crea un spaţiu pe benzi, rolul acestora urmând să fie luat de cei doi fundaşi laterali.