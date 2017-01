Glicemia scăzută, factor nefast pentru liniştea cuplurilor

Concentraţiile scăzute de zahăr din sânge îi fac pe partenerii de cuplu să devină mai furioşi şi cresc riscul de agresivitate, potrivit unui studiu american publicat ieri în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Potrivit acestui studiu, simpla senzaţie de foame, care rezultă dintr-un nivel scăzut de glucoză, poate fi un factor de tensiune în cupluri, poate duce la certuri şi uneori chiar la violenţă. Studiul efectuat pe 107 cupluri căsătorite, timp de 21 de zile, a fost coordonat de un psiholog de la Universitatea de Stat din Ohio şi a arătat că simpla măsurare a glicemiei, la sfârşitul zilei, a permis prezicerea gradului de furie resimţit de participanţi faţă de partenerii lor de cuplu. Pentru a cuantifica acea furie, cercetătorii americani au oferit fiecărui participant o păpuşă voodoo, care îl reprezenta pe partenerul de cuplu al acestuia, dar şi 51 de ace cu gămălie. La sfârşitul zilei, fiecare dintre soţi a înfipt un anumit număr de ace în păpuşa primită, în funcţie de cât erau de supăraţi pe soţii lor. La finalul celor 21 de zile, cuplurile au fost invitate să facă un al doilea test. Ei trebuiau să apese pe un buton cât mai repede posibil atunci când o ţintă roşie apărea pe monitorul unui computer. Câştigătorul din fiecare cuplu avea atunci dreptul de a-şi supune partenerul unui zgomot foarte puternic şi doar el avea voie să decidă intensitatea şi durata sunetului. Rezultatele au arătat că voluntarii cu cele mai mici concentraţii de zahăr în sânge provocau sunetele cele mai puternice şi le acţionau pe duratele cele mai lungi. O altă analiză a relevat că voluntarii care au înfipt cele mai multe ace în păpuşile voodoo erau, totodată, aceia care şi-au supus soţii în faţa celor mai mulţi decibeli şi pentru cele mai lungi perioade de timp. Acest fenomen se explică prin faptul că glucoza este principalul "carburant" al creierului şi că gradul de control de sine necesar pentru a stăpâni accesele de furie şi impulsurile agresive necesită multă energie, au subliniat autorii. "Creierul cântăreşte doar 2% din greutatea noastră, dar el consumă 20% din caloriile noastre", a subliniat profesorul Bushman, care recomandă tuturor soţilor, înaintea unei discuţii dificile cu partenerul de viaţă, "să se asigure că nu îi este foame".