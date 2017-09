Gloanțele Split TVA ne-au trecut pe la ureche!

Doar firmele care au contracte cu statul vor fi obligate să plătească defalcat TVA. Decizia a fost luată marți, după dezbateri aprinse în comisia economică a Senatului. Reprezentanții mediul de afaceri au contestat puternic măsura, beneficiind de susținerea (aproape) tuturor firmelor din țară. Toată lumea s-a pus de acord - Split TVA ar fi însemnat un plus de birocrație și o lovitură puternică aplicată disponibilităților bănești ale managerilor. Să ai bani blocați într-un cont și să aștepți o aprobare de la Fisc, să pierzi vremea cu raportările, să fii penalizat aspru dacă greșești (încercând să fii corect, apropo) - nu așa lupți cu evaziunea, statule. Sunt metode mult mai eficiente, precum taxarea inversă, e-factura și sistemul de case de marcat cu jurnal electronic.

PHEW! Ca orice lege care se respectă, Split TVA și-a făcut marți drum în comisia cu temă economică din Senat. De la dezbatere a lipsit șeful Fiscului, Ionuț Mișa. Unii au zis că a fugit de responsabilitate, alții - că a avut treburi mai importante. În orice caz, după discuții mai mult sau mai puțin aprinse, s-a decis că măsura va fi obligatorie doar pentru companiile care au contracte cu statul (restul mai așteaptă până la 1 ianuarie 2019). Să fie primit! Interesant e că, în stilul clasic românesc, oamenii au pierdut timp cu vopsitul acestei măsuri. În startul show-ului, boss-ul Trezoreriei, Valentin Mavrodin, s-a jurat că soluțiile necesare pentru implementarea Split TVA sunt în plină fază de testare și ar fi putut fi puse la treabă la 1 octombrie - „Vom deschide automat conturi de TVA pentru firme și le vom publica pe site. Agenții economici nu trebuie să vină la sediile Trezoreriei. Avem și extrase de cont electronice și infrastructura necesară pentru a le livra firmelor, cu semnătură digitală - ele conțin un fișier .xml care poate fi procesat și importat în aplicațiile fiecărui operator“. Ba mai mult, la nivel național a fost construit un sistem de raportare, în care toate entitățile publice transmit către Finanțe diverse informații (execuție, rapoarte financiare, bugete, angajamente). Totul în timp real!

NU, CHIAR NU Pe de altă parte, însă, oamenii de afaceri au avertizat că sistemele informatice ale ANAF sunt învechite, n-au pic de fiabilitate și nici capacitate să implementeze/susțină o măsură atât de „grea“. „În această săptămână am testat un județ și o trezorerie. La 21 septembrie, într-un județ întreg, la întrebarea - A optat vreo firmă pentru Split TVA?, răspunsul a fost - ZERO. La 25 septembrie, la nivelul unei Direcției Fiscale de sector (în București - n.r.), nimeni nu venise să opteze pentru plata defalcată a taxei“, a declarat președintele Patronatului Investitorilor Autohtoni (PIAROM), Cristian Pârvan. Și agenții economici au primit cu aplauze schimbarea. „Nu optasem oricum pentru Split TVA de la 1 octombrie. E ca și cum aș fi optat pentru dificultăți majore de flux de numerar... Deja căutam surse alternative de finanțare, iar mulți parteneri mici se temeau că vor intra în incapacitate de plată. Nu poți bloca banii într-un cont; business-ul se desfășoară într-un ritm mult mai rapid decât crede statul“, a declarat, pentru Telegraf, Mihaela Luca, administratorul unui pub local. La rândul său, Andrei Apostol, managerul unei firme organizatoare de evenimente, ne-a spus că birocrația și pierderea de timp ar fi fost înrgrozitoare - „La fiecare facturare am fi trecut un cont în care să intre suma fără TVA, apoi contul de TVA; asta e orice numai simplificare a fiscalității nu. Dar cel mai greu ar fi fost, fără dar și poate, să ai banii blocați, să nu te poți folosi de ei până când nu te reglezi cu statul. Apoi ar fi trebuit să verifici - pot să iau banii din contul de TVA sau tre' să mai pun? O mare, mare bătaie de cap“.

NE SUFOCAM NOI, VĂ SUFOCAȚI ȘI VOI!

La dezbaterile de marți, din comisii, au participat și cei de la Consiliul IMM (CNIPMMR), care au atras atenția că „penalizarea cu 50% a celor care greșesc în raportarea către ANAF ar fi transformat cota de TVA din 19 în 38%. Ne sufocam noi, vă sufocați și voi“. Nu-n ultimul rând, consultantul fiscal Gabriel Biriș a amintit că, în numele luptei împotriva evaziunii fiscale, companiile au suportat, în ultimii ani, tot felul de experimente, începând cu Registrul Operatorilor Intracomunitari și continuând cu formularul 088 și desființarea a mii de conturi de TVA - „Statul ar trebui să adopte metode mult mai eficiente de luptă cu evaziunea, cum ar fi e-factura, taxarea inversă și AMEF (case de marcat cu memorie electronică)“.