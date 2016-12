Glonţ extras din capul unei femei după 42 de ani

O echipă de medici din China au operat o femeie pentru a-i extrage un glonţ pe care aceasta îl avea în cap de la începutul Revoluţiei Culturale în 1967, cînd a fost rănită într-un schimb de focuri. Medicii de la un spital din Chongqing au scos un glonţ de 2,5 centimetri din capul lui He Wenying, în vîrstă de 65 de ani. De profesie contabilă, mamă a trei copii, He Wenying a fost victimă colaterală în timpul unui schimb de focuri între două facţiuni, la începutul Revoluţiei Culturale, lansată de Mao Zedong între anii 1966-1976. Medicii i-au spus atunci femeii că are o rană superficială, însă în 1978 aceasta şi-a făcut o radiografie pentru că o durea constant capul şi nu putea mînca. Atunci femeia a refuzat să fie operată, însă durerile au devenit din ce în ce mai puternice. Pacienta a acceptat în cele din urmă să i se extragă glonţul, aflat în apropiere de ureche.