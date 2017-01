Glorya le pregăteşte surprize fanilor

Solista constănţeană Glorya, o nouă revelaţie a muzicii dance autohtone, se pregăteşte pentru noile proiecte cu care vrea să cucerească publicul şi top-urile muzicale. După ce a făcut furori în 2013 cu piesele „Casi Casi” şi „Nu îmi pasă”, bruneta le pregăteşte fanilor noi surprize şi are în vedere lansarea mai multor hit-uri în 2014. Ea a declarat că 2013 a fost un an plin şi greu, iar 2014 va fi unul şi mai plin, dar, speră ea, mai de succes. Glorya le urează fanilor la început de an multă fericire şi le promite că nu îi va dezamăgi. „2013 a fost un an plin cu bune şi cu rele, cu provocări, dar şi cu rezultate. Pregătesc în prima parte a anului câteva piese noi care sper să fie pe placul publicului. Îmi doresc ca 2014 să fie un an mai liniştit, dar mă cam îndoiesc. Oricum, le mulţumesc fanilor şi tuturor celor care m-au ajutat pe plan muzical şi promit că nu voi dezamăgi pe nimeni la anul. Le doresc în mod special fanilor un an plin cu lucruri şi întâmplări frumoase şi sper să aibă parte de muzică bună pretutindeni”, a declarat Glorya.