Glumă pusă oficial sub acuzare

Vitalii Sediuk, un reporter ucrainean specializat în farse, a fost pus oficial sub acuzare de justiţia californiană şi riscă până la şase luni de închisoare, pentru că a urcat neinvitat pe scenă la gala Grammy 2013, la Los Angeles, pe data de 10 februarie. Vitalii Sediuk a reuşit să intre în zona VIP de la gala Grammy 2013, a urcat pe scenă şi a luat microfonul, în timp ce Adele se deplasa spre scenă pentru a-şi primi trofeul ce i-a fost acordat la categoria Cea mai bună interpretare pop solo, înmânat de Jennifer Lopez şi Pitbull. Reporterul de 24 de ani, care a devenit celebru după ce a fost pălmuit de Will Smith, în 2012, fiindcă încercase să îl sărute pe actorul american la premiera din Rusia a filmului ”Man in Black 3 / Bărbaţi în negru 3”, a urcat pe scenă, a luat microfonul şi a început să vorbească incoerent, pretinzând că susţine un discurs prin care o felicita pe Adele, însă Jennifer Lopez a dovedit că are prezenţă de spirit, luându-i microfonul şi indicându-i să părăsească scena.

Procurorul din Los Angeles l-a pus oficial sub acuzare, reporterul aflându-se în prezent sub incidenţa a două capete de acuzare: părăsirea spaţiului rezervat spectatorilor pentru a pătrunde într-o zonă rezervată organizatorilor şi vedetelor şi întârzierea spectacolului. ”Securitatea şi protejarea participanţilor şi a publicului la evenimentele majore organizate în acest oraş reprezintă o prioritate pentru noi”, a declarat procurorul din Los Angeles, Carmen Trutanich. În cazul în care va fi condamnat, Vitalii Sediuk riscă o pedeapsă de până la şase luni de închisoare şi o amendă de 1.000 de euro pentru fiecare cap de acuzare.