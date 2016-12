Glume deocheate cu Vârciu, la „Miss Noroc”

Solistul, moderatorul TV şi mai nou, actorul constănţean Liviu Vârciu, a prezentat sâmbătă noapte, în clubul Cafe del Mar din oraş, un concurs de miss mai nonconformist. Este vorba despre „Miss Noroc” de la „Balul norocului”, protagoniste fiind câteva eleve de la două licee constănţene, Grupul Şcolar „George Emil Palade” şi Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”.

Vârciu a urcat pe scenă pus pe glume nu tocmai... ortodoxe şi le-a întrebat pe fete, multe dintre ele minore, dacă şi-au început viaţa intimă. Spre deliciul publicului, care s-a amuzat la glumele mai „deocheate”, prezentatorul le-a spus domnişoarelor că este bine să rămână virgine şi le-a declarat „specii pe cale de dispariţie”. Artistul le-a întrebat dacă au iubiţi şi unde se află aceştia şi a făcut glume pe seama ţinutelor fetelor. Una dintre acestea i-a atras „atenţia” în mod deosebit, urcând pe scenă îmbrăcată precum o deţinută, după ce a răspuns că a fost condamnată pentru că a... agresat un bărbat în boscheţi.

Vârciu nu a coborât de pe scenă fără să menţioneze că fetele din Constanţa sunt printre cele mai frumoase din ţară, iar apoi a declarat că are surprize noi de oferit. „Voi fi aici, la mare, de 1 Mai şi de Paşte, când vine pe litoral şi fratele meu, Pepino (n.r Pepe). Momentan, lucrez la un album, am deja câteva piese terminate şi sper să îl termin până la vară. Cu siguranţă, primul concert îl voi susţine la Constanţa. Sunt implicat şi în proiecte de teatru, unde am emoţii, dar toate merg bine”, a declarat Liviu Vârciu.