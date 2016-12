„Glumele sus!”

Turneul de promovare a celor trei câștigători ai Festivalului „Stand up Fest” 2014 din Brașov ajunge, în această săptămână, și la Constanța. Astfel, clubul Phoenix găzduiește mâine seară, de la ora 21.00, un spectacol deosebit cu trei tineri comedianți extrem de talentați. Este vorba de Gabriel Gheorghe, Alex Mocanu și Cătă Dum, care promit un show de zile mari. Prețul unui bilet la acest eveniment este de 25 de lei.

Gabriel Gheorghe este marele câștigător al „Stand up Fest” 2014. Este din Iași și face stand-up comedy din mai 2012, fiind deja un cunoscut al cluburilor. Materialele sale au fost apreciate atât de publicul din Capitală, care l-a putut vedea pe scena din Club 99 și Cafe Deko, cât și de cel din țară. Alex Mocanu, câștigătorul locului al II-lea la „Stand up Fest” 2014, face parte din noua generație de comedianți și străbate țara cu show-uri alături de veteranii genului, precum Teo, Vio, Costel sau Micutzu. Cătă Dum, cel care a câștigat locul al III-lea în cadrul festivalului „Stand up Fest”, nu mai are nevoie de nicio prezentare, fiind apreciat de un public larg atât în spectacole din întreaga țară, cât și pe internet.