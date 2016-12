Gmail, pe bani pentru companii

Google a anunţat că va înceta să mai ofere gratuit serviciile software web pentru afaceri, incluzând aici şi Gmail, pentru companiile mici, în încercarea de a produce venituri şi în afara publicităţii online, care reprezintă aproape întregul venit al companiei. Pe blogul oficial Google Enterprise, Clay Bavor, directorul diviziei de management al produsului, a scris că în momentul în care a fost lansat serviciul Google Apps, acesta a fost gândit pentru a ajuta companiile şi şcolile să lucreze mai bine împreună, fără probleme ridicate de instalarea de software sau servărele dedicate. Anterior, Google Apps, o alternativă web pentru aplicaţii de birou menită să concureze cu Microsoft Office, nu costa nimic pentru companiile cu zece angajaţi sau mai puţin. ”Nevoile companiilor depăşesc rapid capacităţile versiunii de bază şi vor lucruri ca serviciu clienţi 24/7 şi spaţiu de stocare mărit”, a explicat Clay Bavor, argumentând că unii clienţi doresc servicii care nu sunt gata să fie livrate, iar pentru dezvoltarea lor este nevoie de finanţare.

Google Apps va fi disponibil, de acum, în două variante: varianta personală, gratuită, pentru care este nevoie doar de un cont Google şi varianta pentru companii, care va costa 50 de dolari pe an per cont, cu serviciu tehnic pentru clienţi non-stop, inbox de 25 GB şi garanţie de funcţionare 99,9%. Schimbarea nu va afecta clienţii deja plătitori ai serviciului. În momentul în care a apărut, în 2006, mulţi analişti susţineau că Google Apps are potenţialul să facă uitat pachetul Microsoft Office. Şase ani mai târziu, Office continuă să domine pe piaţa aplicaţiilor de birou, însă ameninţarea Google a fost observată şi compania înfiinţată de Bill Gates a început să ofere şi servicii on-line, care să combată popularitatea în creştere a aplicaţiilor web oferite de Google.