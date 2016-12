Golden State Warriors rescrie istoria NBA

Grație celui de-al 16-lea succes consecutiv în sezonul regulat, obținut marți seară, pe terenul echipei Los Angeles Lakers (scor 111-77), Golden State Warriors a intrat în istorie: nicio echipă nu a reușit un astfel de debut de sezon de la crearea ligii profesioniste nord-americane de baschet masculin (NBA), în 1946. Stephen Curry, MVP-ul sezonului 2014-2015, a fost din nou cel mai prolific jucător al meciului, înscriind 24 de puncte și reușind nouă pase decisive pentru campioana en titre. Golden State Warriors le-a depășit astfel pe Washington Capitals (1948-1949) și Houston Rockets (1993-1994), alături de care împărțea, începând de duminică, cel mai bun bilanț pentru un început de sezon, cu 15 victorii consecutive. Formaţia din Oakland a devenit campioana NBA după ce a învins în finală, cu scorul general de 4-2, pe Cleveland Cavaliers. Acesta a fost al patrulea titlu în NBA pentru Warriors, după cele câştigate în 1947, 1956 şi 1975.

ATLANTA HAWKS A RETRAS TRICOUL CU NUMĂRUL 55, PURTAT DE MUTOMBO

Echipa Atlanta Hawks a retras tricoul cu numărul 55, purtat de Dikembe Mutombo. Evenimentul a avut loc în noaptea de marţi spre miercuri, înaintea partidei Atlanta Hawks - Boston Celtics. Mutombo, în vârstă de 49 de ani, a evoluat timp de patru sezoane şi jumătate pentru formaţia din capitala statului Georgia, între 1996 şi 2001. Mutombo, care s-a stabilit în Atlanta după ce s-a retras din activitate, este al patrulea jucător din istoria formaţiei americane al cărui tricou va fi retras, după Bob Pettit (numărul 9), Lou Hudson (numărul 23) şi Dominique Wilkins (numărul 21). Dikembe Mutombo a fost convocat de opt ori pentru meciul vedetelor, All Star Game, şi a fost desemnat de patru ori cel mai bun fundaş din NBA. Baschetbalistul născut la Kinshasa (RD Congo) şi-a început cariera în NBA la formaţia Denver Nuggets, apoi a mai jucat pentru Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks şi Houston Rockets.