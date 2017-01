Goluri multe în prima zi la “Tomis Challenge Cup”

Vineri au avut loc primele meciuri din cadrul turneului de fotbal “Tomis Challenge Cup” pentru grupele de copii născuți în 2003, 2004, 2005 și 2006. Competiția aflată la prima ediție are loc în memoria fostului mare jucător al Farului, Sevastian Iovănescu, și este organizată de ACSSF Farul 2010 Constanța, cu sprijinul Consiliului Județean Constanța. Scopul principal este atragerea unui număr cât mai mare de copii la fotbal. Totodată, competiția dorește să ofere posibilitatea disputării cât mai multor partide la acest nivel de vârstă. Printre antrenorii constănțeni prezenți la turneu se află și Dumitru Antonescu, fosta glorie a Farului, jucător cu 400 de prezențe în Liga 1 în culorile echipei-fanion a orașului, el ocupându-se de pregătirea categoriei 2006 de la AS Performer. „Este îmbucurător că am început să facem turnee pentru copii, deoarece până acum trebuia să ne deplasăm în țară. Totul trebuie făcut pentru ca acești copii să ajungă la un moment dat la echipa de seniori. De ce să aducem din țară când îi putem crește pe copiii noștri? La acest nivel de șase-șapte ani este plăcerea de a juca, de a se pregăti, de a ajunge la un nivel cât mai înalt. Este importantă în primul rând atmosfera turneului. Pe vremuri era și o altă mentalitate. Nu existau atâtea tentații ca acum”, a declarat Dumitru Antonescu.

Rezultatele înregistrate vineri - GRUPA 2003: CSM Focșani - Școala de Fotbal „Marius Lăcătuș” București 0-1, Săgeata Năvodari - AFC Comprest București 1-6, ȘF „Marius Lăcătuș“ - Săgeata Năvodari 3-0, ACSSF Farul 2010 Constanța - CSM Focșani 2-1; GRUPA 2004: Sporting Năvodari - FC Voluntari II 0-9, FC Voluntari I - AFC Comprest București 3-0, FC Voluntari II - FC Voluntari I 2-3, ACSSF Farul 2010 Constanța - Sporting Năvodari 5-0; GRUPA 2005: Sporting Năvodari - Junior Galați 0-7, CSM Focșani - FC Farul Constanța 4-0, Junior Galați - CSM Focșani 1-3, ACSSF Farul 2010 Constanța - Sporting Năvodari 5-0; GRUPA 2006: Performer I Constanța - FC Farul Constanța 4-1, Performer II Constanța - Luceafărul Brăila 0-4, FC Farul Constanța - Performer II Constanța 1-3, ACSSF Farul 2010 Constanța - Performer I Constanța 5-1.

Programul următoarelor meciuri: SÂMBĂTĂ - GRUPA 2003: Săgeata Năvodari - ACSSF 2020 Farul (ora 8.30), AFC Comprest - SF „Marius Lăcătuș“ (ora 9.30), ACSSF 2010 Farul - AFC Comprest București (ora 15.30), CSM Focșani - Săgeata Năvodari (ora 16.30); GRUPA 2004: FC Voluntari I - ACSSF 2010 Farul (ora 10.30), AFC Comprest - FC Voluntari II (ora 11.20), ACSSF 2010 Farul - AFC Comprest (ora 17.30), Sporting Năvodari - FC Voluntari I (ora 18.20); GRUPA 2005: CSM Focșani - ACSSF 2010 Farul (ora 8.30), FC Farul - Junior Galați (ora 9.20), ACSSF 2010 Farul - FC Farul (ora 15.30), Sporting Năvodari - CSM Focșani (ora 16.20); GRUPA 2006: Performer II - ACSSF 2010 Farul (ora 10.10), Luceafărul Brăila - FC Farul (ora 10.50), ACSSF 2010 Farul - Luceafărul Brăila (ora 17.10), Performer I - Performer II (ora 17.50); DUMINICĂ - GRUPA 2003: AFC Comprest - CSM Focșani (ora 8.30), SF „Marius Lăcătuș“ - ACSSF 2010 Farul (ora 9.30), GRUPA 2004: AFC Comprest - Sporting Năvodari (ora 10.30), FC Voluntari II - ACSSF 2010 Farul (ora 11.20); GRUPA 2006: FC Farul - Sporting Năvodari (ora 8.30), Junior Galați - ACSSF 2010 Farul (ora 9.20); GRUPA 2006: Luceafărul Brăila - Performer I, FC Farul - ACSSF 2010 Farul. La ora 12.30 va avea loc festivitatea de premiere.