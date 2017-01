Golurile marcate de echipa Leicester City produc mișcări tectonice

Cercetătorii de la Universitatea din Leicester care studiau activitatea seismică au detectat mişcări anormale exact în momentul în care echipa din oraş, Leicester City, marchează goluri importante în lupta pentru titlul în Premier League.

Suporterii care au sărit în sus la golul marcat de Ulloa, în minutul 89 al partidei cu Norwich, disputată pe 27 februarie 2016, au produs un cutremur cu o magnitudine de 0.3 grade pe scara Richter. Un grup de studenţi la geologie a detectat fenomenul neobişnuit după ce a plasat un seismograf într-o şcoală primară, situată în apropierea stadionului King Power.

„La câteva zile după ce am instalat aparatul şi analizam datele, am observat vârfuri înregistrate în timpul meciurilor de fotbal. La o privire mai atentă, am descoperit că era o strânsă legătură între momentele în care Leicester înscria un gol şi semnalele seismice. Am realizat că echipamentul nostru măsura de fapt mici cutremure produse de descărcările bruşte de energie ale fanilor lui Leicester în momentele de bucurie”, a declarat Richard Hoyle, un student aflat în primul an la Universitatea din Leicester.

Fenomenul a fost numit „Cutremurul Vardy”, deşi Vardy nu a mai înscris de la înfrângerea din deplasare, suferită pe 14 februarie, la Arsenal. „Suntem curioşi să descoperim care jucător de la Leicester va produce cutremurul cel mai mare. Pariem pe Vardy”, a declarat studentul britanic după ce, la egalul cu West Brom (2-2), golul lui Danny Drinkwater a generat un cutremur de 0.1 pe scara Richter.

Leicester City este liderul surprinzător din Premier League, cu 60 de puncte din 29 de meciuri. La cinci puncte distanţă se află Tottenham, ocupanta locului 2.