“Gonzo Journalism”, la American Corner

American Corner Constanţa anunţă organizarea activităţii cu tema “Gonzo Journalism” pe 3 noiembrie 2009, între orele 08:00 - 10:00. Moderatorul acestei acţiuni va fi Adelina Vartolomei, profesor colaborator la “Facultatea de Litere”, Universitatea Ovidius, care le va vorbi studenţilor de la specializarea Jurnalism, anul II, despre originea şi semnificaţia termenului “Gonzo Journalism”. În continuare, studenţii vor viziona filmul „Where the Buffalo Roam” (1980), filmul bazîndu-se pe o serie de povestiri biografice, scrise de Hunter S. Thompson, “Gonzo: The Life and Work of Dr. Hunter S. Thompson”, jurnalistul american care a creat acest stil Gonzo ce presupune o implicare personală din partea jurnaliştilor în articolele pe care le scriu. Distribuţia filmului în prim plan pe cunoscuţii actori, Peter Boyle şi Bill Murray. Activitatea se va încheia cu o dezbatere/dialog între profesor şi studenţi pe tema filmului difuzat, anume avantajele şi dezavantajele acestui tip de jurnalism, precum şi influenţele pe care le-ar fi putut avea perioada în care acesta a luat naştere. Participanţii interesaţi de SUA vor primi de la Rodica Toma, coordonatorul American Corner pliante, broşuri, steaguri SUA şi cărţi cu informaţii despre viaţa şi cultura americanilor.