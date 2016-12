Google a împlinit 14 ani

O LUME A CĂUTĂRILOR Ieri, motorul de căutare pe internet Google şi-a modificat logo-ul, pentru a marca a 14-a aniversare a sa. În noul doodle, literele Google au fost scrise pe un tort cu lumânări. Google Inc. este o corporaţie americană multinaţională, care deţine cel mai popular motor de căutare pe internet. Compania a fost fondată în anul 1998, de doi doctoranzi de la Universitatea Stanford, Larry Page şi Sergey Brin. Google oferă o metodă simplă şi rapidă de găsire a informaţiilor pe internet, având o bază de date despre peste opt miliarde de situri. Zilnic, motorul de căutare este consultat de milioane de oameni din întreaga lume. Între timp, Google şi-a diversificat portofoliul, printre serviciile oferite numărându-se Google Maps, Gmail, Google Earth, Google Chrome şi reţeaua de socializare Google Plus. De asemenea, Google deţine site-ul YouTube.

Acţiunile Google au atins un nou maxim record, luni, 25 septembrie, pe bursa de la New York, de aproape 750 de dolari, datorită optimismului investitorilor privind perspectivele de creştere ale veniturilor generate de companie din publicitatea pe internet. Astfel, Google a închis luni, la New York, în urcare cu 2,1%, la 749,38 dolari, capitalizarea de piaţă a companiei fiind de peste 245 de miliarde de dolari la această valoare. Cotaţia bursieră a companiei a avansat cu 16% în acest an şi este la cel mai ridicat nivel de la listare, în august 2004. Google se bucură de creşterea cererii pentru serviciile pe care le oferă în domeniul publicităţii pe internet, inclusiv pe segmentul serviciilor de internet mobil.

ACŢIUNE ÎN INSTANŢĂ Google are probleme, în ultima vreme, în legătură cu responsabilitatea Google pentru conţinutul încărcat de terţi pe site-urile sale, în special YouTube. Justiţia din Brazilia a decis arestarea lui Fabio Jose Silva Coelho, directorul Google Brazilia, pentru că acesta a refuzat scoaterea de pe site-ul YouTube a unor filme în care un candidat la primărie era calomniat. Şi cazul filmului ”Innocence of Muslims / Inocenţa musulmanilor”, care a declanşat un val de proteste şi violenţe în lumea musulmană, suscită interes. Actriţa americană Cindy Lee Garcia a decis să-l dea în judecată pe producătorul filmului, site-ul YouTube şi cultul Egyptian-American Cotic din California, precizând în documentele depuse în instanţă că a fost păcălită să apară în acea peliculă. Săptămâna trecută, un judecător al Curţii Superioare din Los Angeles i-a respins cererea pentru emiterea unui ordin de restricţie prin care să se interzică YouTube să mai posteze filmuleţul de 13 minute, pe motiv că actriţa nu a fost capabilă să îşi expună convingător punctul de vedere. Procesul civil deschis de Garcia este primul generat de acest film în care profetul Mohamed este prezentat defăimător. Deşi oficialii americani consideră că este un film condamnabil, au indicat că din respect pentru libertatea de expresie nu îl vor cenzura. La rândul său, Google susţine că internetul ar trebui să fie un spaţiu în care oricine să-şi poată exprima liber opiniile şi în care să fie respectată libertatea de expresie.