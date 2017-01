Google a lansat un serviciu ce permite explorarea virtuală a adîncului oceanelor

La aproape patru ani după lansarea Google Earth, aplicaţie care le permite utilizatorilor să vadă oraşe din întreaga lume sau să exploreze chiar şi galaxii din Univers, Google a lansat serviciul Ocean in Google Earth, care le permite utilizatorilor să exploreze virtual adîncurile oceanelor, pe care le pot vedea prin intermediul imaginilor 3D, avînd şi posibilitatea de a accesa conţinuturi informative realizate de oceanografi. Programul a fost lansat în prezenţa fostului vicepreşedinte american Al Gore, oceanografului Sylvia Earle şi a oficialilor Google. “Folosind această versiune a Google Earth putem explora oceanele lumii, care acoperă aproape trei sferturi din planetă şi putem descoperi noi minuni”, a declarat Al Gore, laureat al Premiului Nobel, pentru lupta sa împotriva schimbărilor climatice.

Prin intermediul noii aplicaţii Google, oamenii pot observa, de asemenea, cum părţi ale planetei s-au modificat în timp, din cauza intervenţiei umane. “Este un instrument educaţional foarte puternic. Sper că oameni din toată lumea vor folosi Google Earth pentru a conştientiza criza în care se află mediul”, a mai precizat Al Gore. Ocean in Google Earth le permite internauţilor să acceseze informaţii despre diverse creaturi care vieţuiesc în adîncul oceanelor şi să vadă diverse videoclipuri despre viaţa acestora. Utilizatorii pot, de asemenea, să aleagă să înoate virtual în ocean, ca şi cum ar fi rechini, delfini sau broaşte ţestoase. Totodată, pot urmări diverse animale din ocean şi pot vedea modul în care îşi manifestă diverse funcţii.

Lansarea serviciului Ocean in Google Earth a fost inspirată parţial de o remarcă făcută de oceanograful Sylvia Earle şi adresată directorului Google Maps and Earth, John Hanke. Prezentă la un eveniment organizat de Google, Sylvia Earle a lăudat serviciul de hărţi realizat de Google, sugerînd totuşi să fie numit Google Dirt, în traducere Google Gunoi, deoarece ignoră faptul că 71% din suprafaţa planetei este acoperită de ape. Invitată la lansarea serviciului Ocean in Google Earth, Sylvia Earle a spus că este un vis devenit realitate. “Au comprimat ceea ce mie mi-a luat 50 de ani ca să înţeleg - lumea este albastră. Oamenii vorbesc despre curentul verde, dar nu ar fi existat verde, dacă nu ar fi existat şi albastru”, a comentat oceanograful. Din iunie 2005 şi pînă în prezent, serviciul Google Earth a fost descărcat de utilizatori din întreaga lume de peste 400 de milioane de ori.