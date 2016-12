Google are nevoie de televiziune

Eric Schmidt, preşedinte executiv al Google, va susţine, vineri, un discurs la Edinburgh International Television Festival, fiind prima persoană din afara industriei TV care va face acest lucru. Potrivit unor surse apropiate lui Schmidt, acesta va veni cu un mesaj optimist pentru cei prezenţi la eveniment: ”Google are nevoie de voi”. Se estimează, de asemenea, că Schmidt le va spune delegaţilor că Google vrea să ajute industria TV, pentru un viitor mai bun. Un astfel de discurs ar însemna o schimbare semnificativă din partea Google, care a fost în conflict cu multe companii TV, pentru încălcarea drepturilor de autor. Ar fi surprinzător dacă Schmidt nu ar veni cu un discurs împăciuitor, dar apropiaţii Google susţin că este mai mult decât o strategie de moment. În pofida faptului că Google intenţionează să publice online hărţi care să cuprindă toate străzile din lume şi să digitalizeze toate cărţile, mulţi specialişti consideră că, de fapt, compania de internet resimte din ce în ce mai mult nevoia unor conţinuturi. Chiar dacă Google are venituri anuale de circa 30 de miliarde şi o cotă de 85% pe piaţa mondială a motoarelor de căutare, compania are nevoie de conţinuturi convingătoare şi, implicit, de noi advertiseri. În discursul său, Schmidt va pune accent pe faptul că televiziunile şi Google trebuie să colaboreze, pentru a genera mai multe profituri şi pentru a livra mai multe conţinuturi.