Google are surprize pentru utilizatori

Google pregăteşte utilizatorilor o nouă surpriză. Compania va unifica toate serviciile sale de chat sub un banner numit Babble. Se pare că noul serviciu va integra toate produsele de comunicare Google. Google Talk, Google Talk for G, Voice, Hangout, Messenger sau Chat for Drive sunt doar câteva din serviciile care vor sta împreună sub numele Google Babble. Este posibil ca aplicaţia să fie disponibilă abia din luna mai, odată cu noua aplicaţie Android ”Key Lime Pie”. Gigantul american din domeniul internetului, Google, a mai adăugat la serviciul său Street View, care pune la dispoziţia utilizatorilor imagini panoramice, la 360 de grade din diferite locaţii, imagini cu cei mai înalţi munţi din lume, printre care Everest şi Kilimandjaro. Google a adăugat imagini panoramice cu cele şapte cele mai înalte vârfuri ale lumii, printre care Kilimandjaro din Tanzania, Aconcagua din Argentina, Elbrus din Rusia sau Everest din Nepal. Google a mai adăugat în serviciul său şi imagini din zona boreală canadiană, precum şi o parte din Amazonia braziliană.