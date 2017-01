Google celebrează Anul Nou printr-un logo special

Motorul de căutare online Google şi-a modificat logoul de pe pagina sa principală, joi, în ultima zi a anului 2015, pentru a le ura utilizatorilor săi "La Mulți Ani!".

"La Mulți Ani de la Google!" este mesajul care apare pe prima pagină a motorului de căutare Google România şi poate fi distribuit, prin intermediul unui buton special, atât prin e-mail, cât şi pe reţelele de socializare Google+, Facebook şi Twitter.

Noul logo dedicat Ajunului Anului Nou este reprezentat sub forma unei animații, în care cinci păsări de culori diferite, care poartă fie jobene, fie coifuri de petrecere, se mișcă dintr-o parte în alta, pe o crenguță. Una dintre acestea are un ceas pe care verifică din când în când cât a mai rămas până la trecerea în noul an. De asemenea, alături de acestea se află un ou de mari dimensiuni pe care scrie "2016".

Google îşi schimbă logoul ocazional, pentru a serba un anumit eveniment major sau o personalitate care a schimbat lumea.