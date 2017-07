Google Earth va permite utilizatorilor să posteze povești, fotografii și videoclipuri

Alphabet Inc vrea ca utilizatorii să posteze milioane de povești, videoclipuri și fotografii pe platforma sa Google Earth în următorii câțiva ani, a declarat marți responsabilul de program cu prilejul unui eveniment de lansare în Brazilia a unei aplicații menite să prezinte pădurea tropicală amazoniană, relatează Reuters. Aplicația "Voyager" le permite navigatorilor pe internet să facă tururi interactive ale unor destinații exotice pe Google Earth, însoțiți de specialiști precum expertul în primate Jane Goodall, având la dispoziție fotografii, informații și hărți. Pe de altă parte, a declarat directorul Google Earth Rebecca Moore pentru Reuters, utilizatorii obișnuiți vor putea să-și creeze propriul conținut needitat pentru uz public sau privat în următorii doi până la trei ani.

"Povestea familiei tale, povestea ascensiunii tale favorite — poate fi orice. Nu trebuie să fie ceva foarte profund", a declarat ea la evenimentul din Sao Paulo. Rebecca Moore a urcat pe scena unui eveniment de la Sao Paulo pentru a prezenta proiectul "I am the Amazon", în cadrul căruia au fost realizate hărți a 11 situri pentru a documenta relația dintre pădurea tropicală și locuitorii săi, abordând subiecte precum hrana, apa și originile culturale. Pentru a spune poveștile unor comunități precum populația Yanomami, Cinta Larga sau Boa Vista Quilombola, Google și partenerii săi au folosit instrumente precum camere 3D pentru a însoți imaginile din satelit cu videoclipuri și text. Rebecca Moore nu a dezvăluit bugetul pentru acest proiect, dar a exclus ideea de a face publicitate pe această platformă și a spus că Google nu are intenția de a obține profit din acest demers.

"Google Earth este darul nostru pentru lume", a declarat ea pentru Reuters. "În ceea ce privește bugetul, Google obține un venit substanțial din publicitate, dar nu orice face Google trebuie să aducă bani", a adăugat Moore.