Google îl omagiază pe Charles Dickens

Motorul de căutare Google şi-a modificat, ieri, logo-ul pentru a-l omagia pe Charles Dickens, la împlinirea a 200 de ani de la naşterea celebrului scriitor britanic. Pe 7 februarie s-au împlinit 200 de ani de la naşterea lui Charles Dickens, figură emblematică pentru cultura internaţională şi unul dintre cei mai prolifici şi influenţi romancieri britanici. Noul logo al Google prezintă personaje clasice din opere ale lui Charles Dickens, precum Ebenezer Scrooge din „The Christmas Carol / Poveste de Crăciun” şi Pip din „Great Expectations / Marile speranţe”. În noul logo, şapte personaje din operele romancierului britanic încadrează literele din cuvântul Google, care apare scris ca şi cum ar fi caligrafiat cu peniţa. De asemenea, grafica omagială este realizată ca şi cum ar fi o imagine dintr-o carte de poveşti, incluzând şi scene cu celebrele personaje.

Charles John Huffam Dickens s-a născut în 7 februarie 1812, în Portsmouth, Hampshire, fiind fiul lui John şi al Elizabethei Dickens. În 1817, familia sa se mută în Chatham, Kent, în 1822 mutându-se din nou, în cartierul Camden Town, Londra. Familia sa făcea parte din nobilimea de mijloc, însă a fost trimisă la închisoarea datornicilor din cauză că tatăl său a pierdut o sumă mare de bani. La vârsta de 12 ani, Charles Dickens este destul de matur ca să muncească zece ore pe zi în fabrica de cremă de ghete a lui Warren, pentru şase şilingi pe săptămână. Cu aceşti bani trebuie să-şi achite cazarea şi să încerce să-şi ajute familia. După o perioadă de timp, situaţia familiei se îmbunătăţeşte în urma unei moşteniri venite din partea familiei tatălui.

Familia Dickens iese din închisoarea săracilor, dar mama sa îl lasă să lucreze în continuare la fabrica de cremă de ghete. Charles Dickens n-o va ierta niciodată şi acest resentiment, precum şi situaţia grea a clasei în mijlocul căreia şi-a trăit o parte din copilărie vor deveni teme majore ale operei sale. Din 1827 a început să lucreze ca funcţionar într-un birou de avocatură, având şansa să ajungă avocat. Nu i-a plăcut însă această profesie şi după o scurtă perioadă de timp, în care a lucrat ca stenograf la tribunal, a devenit ziarist. Reportajele sale vor fi publicate sub titlul „Sketches by BozW, Boz fiind pseudonimul său literar. Va continua să publice în ziare cea mai mare parte a vieţii. În aceşti ani publică primul său roman, „The Pickwick Papers”. Pe 2 aprilie 1836 se căsătoreşte cu Catherine Hogarth, împreună cu care va avea zece copii. În acest an acceptă un post de editor la Bentley\'s Miscellany, unde va rămâne până în 1839. Alte două ziare la care a publicat foarte mult au fost „Household Words” şi „All the Year Round”.

În 1842, călătoreşte împreună cu soţia în SUA, călătorie pe care o descrie în „Notele americane” care vor sta la baza romanului „Martin Chuzzlewit”. În 1856, popularitatea şi banii câştigaţi pe cărţi îi permit să cumpere proprietatea Gad\'s Hill, o casă enormă din Higham, Kent, prin care se plimba în copilărie şi în care visase să trăiască. În 1868 divorţează de soţia sa. În 1868, Charles Dickens face a doua călătorie în SUA şi îşi continuă turneele în Scoţia şi Irlanda. În timpul unui astfel de turneu suferă un prim infarct în anul 1869. Petrece mult timp în întâlniri cu cititorii, unde citeşte din cele mai bune romane ale sale. Fascinaţia sa pentru teatru ca mijloc de evadare din real este reflectată în romanul „Nicholas Nickleby”. Pe 2 decembrie 1867 are prima întâlnire cu cititorii în SUA, la New York. S-a stins din viaţă la 9 iunie 1870, în urma unui atac de cord. Este înmormântat în Colţul Poeţilor din Catedrala Westminster. Printre cele mai importante opere ale sale se numără: „Oliver Twist”, „Nicholas Nickleby”, „A Christmas Carol”, „David Copperfield”, „A Tale of Two Cities” şi „Great Expectations”. Multe dintre operele sale au fost ecranizate cu succes.