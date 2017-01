Google îl omagiază pe Keith Haring

Motorul de căutare Google şi-a modificat, vineri, logo-ul, pentru a-l omagia pe artistul graffiti şi activistul american Keith Haring, de la a cărui naştere se împlinesc 54 de ani. Noul logo al Google foloseşte culorile oficiale ale motorului de căutare, roşu, albastru, verde şi galben şi prezintă nişte oameni dansând şi sărbătorind. Google îşi modifică frecvent logo-ul, pentru a marca evenimente importante ale istoriei universale sau pentru a celebra mari personalităţi.

Keith Haring (4 mai 1958 - 16 februarie 1990) a fost un artist şi activist social ale cărui lucrări s-au vrut o replică la cultura de stradă new-yorkeză a anilor ’80. Născut în Reading, Pennsylvania, Keith Haring provine dintr-o familie de artişti, tatăl său fiind caricaturist şi a fost interesat de artă de la o vârstă fragedă. Din 1976 până în 1978, a studiat arta comercială la The Ivy School of Professional Art din Pittsburgh, dar şi-a pierdut curând interesul pentru acest domeniu şi a început să studieze artele frumoase. La 19 ani s-a mutat la New York, unde s-a simţit inspirat de arta graffiti şi a studiat la School of Visual Arts. Keith Haring a atras prima dată atenţia publicului prin desenele sale în cretă, realizate la metroul din New York, primele sale lucrări de artă pop recunoscute. Expoziţiile au fost filmate de fotograful Tseng Kwong Chi. În această epocă, The Radiant Baby a devenit simbolul său. Din 1980, a organizat expoziţii în Club 57, iar în 1981 a desenat primele sale schiţe în cretă pe hârtie neagră, metal şi obiecte găsite în diverse locuri.

Keith Haring a contribuit la dezvoltarea Noului Val new-yorkez, având expoziţii atât în SUA, cât şi în Europa, în galerii şi la bienale de artă. Până în 1982 s-a împrietenit cu artişti precum Futura 2000, Kenny Scharf, Madonna şi Jean-Michel Basquiat. L-a cunoscut pe Andy Warhol, care i-a servit ca subiect pentru mai multe lucrări, precum ”Andy Mouse”. Prietenia cu Andy Warhol a fost un element decisiv în succesul său ulterior, mai ales după decesul amândurora. În 1984, Haring a vizitat Australia şi a realizat desene graffiti pe ziduri în Melbourne şi Sydney, ca parte a unui contract cu National Gallery of Victoria şi Australian Centre for Contemporary Art, iar lucrările sale s-au mai regăsit în locuri publice din Rio de Janeiro, Paris, Minneapolis. I-a creat şi Madonnei o jachetă pe care aceasta a purtat-o în emisiunea de televiziune Solid Gold şi a pictat trupul lui Grace Jones pentru videoclipul acesteia, ”I\'m not perfect”. Ulterior, a deschis un magazin în SoHo, numit Pop Shop, unde se găseau tot felul de produse cu reproduceri ale lucrărilor lui pe tricouri, postere etc. De asemenea, Keith Haring a creat reclame pentru vodca Absolut şi ceasurile Swatch, iar în 1988 s-a alăturat unui grup de artişti care au promovat vinul Chateau Mouton Rothschild. În ultimii ani de viaţă, lucrările sale au reflectat teme socio-politice importante precum politica Apartheid, SIDA dependenţa de droguri.

Keith Haring şi-a făcut publică orientarea homosexuală şi promova sexul protejat. Dar, în 1988, Haring a fost diagnosticat cu SIDA. A înfiinţat fundaţia care îi poartă numele în 1989, în beneficiul luptei contra SIDA dar şi pentru ajutorarea copiilor. Haring a murit pe 16 februarie 1990, din cauza unor complicaţii provocate de SIDA. Mai recent, elemente din opera sa au fost incluse în turneul Sticky & Sweet din 2008 al Madonnei, dar şi în interpretarea piesei ”One” a trupei U2 din PopMart Tour (1997/1998).