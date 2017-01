Google l-a omagiat pe Robert Moog

Motorul de căutare Google şi-a modificat, ieri, logo-ul, pentru a-l omagia pe Robert Moog, la împlinirea a 78 de ani de la naşterea inventatorului american, pionier al muzicii electronice şi creator al sintetizatorului Moog. Noul logo al Google este unul interactiv şi înfăţişează un sintetizator Moog, pe ale cărui clape poţi apăsa şi îţi poţi realiza astfel propria compoziţie muzicală. Google îşi modifică frecvent logo-ul, pentru a marca evenimente importante ale istoriei universale sau pentru a celebra mari personalităţi.

Robert Moog s-a născut în New York, pe 23 mai 1934. Aici a absolvit, în 1952, Bronx High School of Science. În 1957, a fost licenţat în fizică la Queens College şi în inginerie electrică la Universitatea Columbia. Ulterior, a obţinut un doctorat în inginerie fizică la Universitatea Cornell. Acesta a fondat două companii pentru fabricarea de instrumente muzicale electronice. Una dintre ele funcţionează şi în prezent în SUA, sub denumirea de Moog Music. A inventat un sintetizator electronic care a fost folosit de Wendy Carlos în 1969, pentru înregistrarea albumului ”Switched-on Beach”. Albumul a introdus sintetizatorul în atenţia unui public mai larg. Robert Moog a inventat şi o variantă portabilă a sintetizatorului Moog: Minimoog-ul. Compania Moog Music, deţinută de către Moog începând din 1963, a creat nu mai puţin de 18 modele de sintetizatoare, fiecare îmbunătăţind, într-un fel sau altul, modelul precedent. În 1970, Robert Moog a primit Premiul Grammy Trustees pentru întreaga carieră, iar în 2002 a fost onorat cu Premiul Technical Grammy pentru merite deosebite. În primăvara anului 2005, Robert Moog a fost diagnosticat cu tumoare pe creier, iar la sfârşitul lunii august a decedat.

Robert Moog dă şi numele unei fundaţii, Bob Moog Memorial Foundation, înfiinţată în 2006 şi care se ocupă cu strângerea de fonduri în vederea dezvoltării muzicii electronice. Depeche Mode, Red Hot Chili Peppers, Kraftwerk, Santana, Klaus Schulze, Pink Floyd sunt doar unii dintre cei mai renumiţi artişti care s-au folosit de instrumentele create de acesta.