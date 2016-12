Google ne controlează mai ceva ca SRI-ul?

14:18:16 / 24 Octombrie 2015

GOOGLE MAI CINSTIT DECAT TOTI SEFII MILITARI DIN M.A.I.

LA ORA ACTUALA ,- TOT M.A.I. LUPTA DIN GREU CONTRA PERSOANA MEA FIZICA IN SPETA: OFITERUL DE POLITIE PROTOPOPESCU SORIN,IN LUNA AUGUST ANUL CURENT [2015 ] MI-A DAT UN TELEFON DE AMENINTARE,IAR COMANDANTUL I.J.P. CONSTANTA,MA DEZINFORMEAZA VOIT IN PETITIA TRIMISA MIE ,EMISA PE DATA DE 03-09-2015 CU NR.68117 ,PE DATA DE 29-09-2015 IN CAMERA 3 DIN BIROUL SEFULUI CONTROL INTERN ,LA FEL AU VENIT DOI C.M.S. DE LA I.G.P.R. BUCURESTI SI EI M-AU DEZIMFORMAT, IAR PE 12-10-2015 CU NR. 377974 PETITIE EMISA I.G.P.R. DIRECTIA CONTROL INTERN BUCURESTI SEMNATA DE DIRECTORUL INSTITUTIEI UN CHESTOR LA FEL CA CHESTORUL DIN CONSTANTA,CICA EU CARE AM TRIMIS ULTIMUL MEMORIU DE 23 DE PAGINI,NU AM ADUS PROBE SUFICIENTE,CURAT MURDAR!SE ACOPERA GUNOIUL SUB PRES,TIPIC ROMANESC,TOTUSI MA VOI ADRESA JUSTITIEI CARE V-A APELA LA S.T.S. PENTRU AFLAREA ADEVARULUI PE CARE AZI CEI DIN CONDUCEREA M.A.I. INCERCA SA AL ASCUNDA!