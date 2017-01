Google va lansa în curând un sistem care va permite traducerea în timp real

Compania Google, care deţine cel mai popular motor de căutare din lume, va lansa în curând un nou sistem ce va permite traducerea în timp real a unui discurs, informează theverge.com. După ce, luna trecută, serviciul de comunicare Skype al Microsoft a lansat un program pentru traducerea simultană a discursului uman, şi Google plănuieşte lansarea unui aplicaţii similare, relatează theverge.com, citând publicaţia The New York Times. Conform The New York Times, Google urmează să lanseze o versiune actualizată a serviciului său Google Translate, pentru dispozitivele care au sistem de operare Android. Noul serviciu va include un sistem care va recunoaşte în mod automat discursurile în limbi foarte populare şi va oferi în timp real traducerea acestora. Încă din iulie 2013, Google a anunţat că va lansa o versiune actualizată a serviciului său Google Translate, care va furniza traduceri "aproape perfecte". Google Translate oferă în prezent posibilitatea traducerii unor texte din 90 de limbi străine. Totodată, Google Translate oferă utilizatorilor posibilitatea de a asculta traducerea unor texte în unele dintre cele mai cunoscute limbi. În versiunea actualizată, noul serviciu al Google va permite recunoaşterea automată a limbii în care o persoană vorbeşte şi va traduce în timp real discursul într-un text. The New York Times mai precizează că Google va lansa o aplicaţie care va permite utilizatorilor cu dispozitive mobile să traducă automat textele de pe indicatoarele rutiere străine.