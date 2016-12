Gopo 2015: 81 de filme româneşti, considerate eligibile pentru nominalizări

Peste 80 de filme româneşti lansate în cinematografe şi în festivaluri în 2014 intră în cursa pentru nominalizări la cea de-a noua ediţie a galei premiilor Gopo - trofeele care recompensează realizările anuale ale cinematografiei autohtone -, care va avea loc pe 30 martie, în Bucureşti. Astfel, 21 de lungmetraje, 14 documentare, 13 scurtmetraje documentare şi 33 de scurtmetraje de ficţiune sunt înscrise la ediţia din acest an. De asemenea, alte peste 40 de producţii proiectate pe marile ecrane din România în 2014 concurează pentru o nominalizare în categoria "cel mai bun film european". Printre titlurile înscrise la categoria "cel mai bun lungmetraj" se regăsesc cele mai titrate filme de ficţiune ale anului, "Closer to the Moon", de Nae Caranfil, şi "Q.E.D.", de Andrei Grusznizky, dar şi "Selfie", de Cristina Iacob, producţia românească aflată în fruntea clasamentului în ceea ce priveşte succesul în box-office. Lor li se adaugă trei lungmetraje documentare - "Al doilea joc", de Corneliu Porumboiu, "Bucureşti, unde eşti?", de Vlad Petri, şi "Paşaport de Germania", de Răzvan Georgescu. Pe lângă cele trei filme lansate în circuitul cinematografic, în lista celor 14 documentare eligibile figurează şi alte titluri cu rezonanţă în spaţiul festivalier internaţional: "Toto şi surorile lui", de Alexander Nanau, "În numele primarului", de Anca Hirte, şi "Pădurea", de Sinişa Dragin. Cea mai tânără categorie a premiilor Gopo - "scurtmetrajul documentar" - înclude 13 propuneri pentru nominalizare, dintre care cinci sunt producţii ale Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale": "Alice", de Isabela Tent, "Brudina", de Dragoş Hanciu, "Iulian", de Alex Mironescu, "Octav", de Adrian Inizian, şi "Româneşti", de Artur Boruzs. Lista filmelor care vor concura pentru o nominalizare în categoria "cel mai bun scurtmetraj ale anului" cuprinde titluri de ficţiune, dar şi producţii de animaţie prezentate în premieră în circuitul festivalier competitiv naţional şi internaţional al anului trecut. Printre cele 33 de producţii înscrise se regăsesc premiatele "Arta", de Adrian Sitaru, "Cai putere", de Daniel Sandu, "Kowalski", de Andrei Creţulescu, "Să mori de dragoste rănită", de Iulia Rugină, şi "Trece şi prin perete", de Radu Jude, dar şi multe alte scurtmetraje cu selecţii festivaliere importante. Criticii de film din juriul premiilor Gopo vor alege lungmetrajele nominalizate la categoria "cel mai bun film european" dintr-o listă care cuprinde titluri precum "Borgman/ Borgman", de Alex van Warmerdam, "Două zile, o noapte/ Deux jours, une nuit", de Jean-Pierre & Luc Dardenne, "Ida", de Pawel Pawlikowski, "Marea frumuseţe/ La grande bellezza", de Paolo Sorrentino, "Nimfomana Vol. I & II/ Nymphomaniac: Volume 1 & 2", de Lars von Trier, "Patimile Mariei/ Stations of the Cross", de Dietrich Brüggemann, şi "Paradisul spulberat/ The Broken Circle Breakdown", de Felix van Groeningen.