Goran Kurtes a părăsit CS Tomis

Înfrângerea suferită sâmbătă, la Galaţi, de formaţia feminină de handbal CS Tomis, 21-24 cu Oţelul, a reaprins spiritele în tabăra constănţeană. Al patrulea eşec înregistrat de CS Tomis în acest sezon i-a fost fatal antrenorului sârb Goran Kurtes, care a părăsit echipa după patru luni de la preluarea acesteia. „Am avut o discuţie cu domnul Kurtes duminică seara şi am ajuns la concluzia că echipa este pe o pantă alunecoasă şi că nu se poate continua în acest mod. Nu se vede niciun progres la echipă şi asta mă nemulţumeşte. Nu este posibil să jucăm cu doi centri într-un meci şi greul să îl ducă un singur inter. Trebuia să câştigăm partida de la Galaţi. Va trebui să mă consult şi cu ceilalţi membri ai Consiliului Director şi să vedem ce soluţii se vor găsi. Tot ce pot să spun este că domnul Kurtes nu va mai fi pe banca Tomisului la meciul cu Cetate Deva”, a declarat preşedintele formaţiei constănţene, Gheorghe Slabu. Ajuns în vară la formaţia constănţeană, după ce Dumitru Muşi a ales să se retragă pe motiv că obiectivul din sezonul trecut nu a fost îndeplinit, Kurtes a bifat pe banca Tomisului trei victorii şi patru înfrîngeri, palmares ce a trimis formaţia constănţeană pe locul 9 în clasament, cu 6 puncte, departe de obiectivul stabilit la începutul sezonului: locurile 2-5! În plus, jocul echipei nu a convins nici măcar în partidele câştigate de Tomis, jucătoarele ajunse la Constanţa neridicându-se la valoarea aşteptată. „Toată lumea este supărată şi jucătoarele trebuie să înţeleagă că trebuie să se ridice la nivelul numelui pe care îl poartă. Dacă era să se ţină cont de acest lucru, cred că partida de la Galaţi trebuia câştigată şi fără antrenor. Ele au cedat în faţa unei echipe care a stat într-o singură jucătoare. Rezultatul de la Galaţi a complicat situaţia echipei, dar şi rezultatele obţinute în trecut”, a declarat şi directorul sportiv al CS Tomis, Paul Alexe. Formaţia constănţeană nu se află încă în negocieri cu cineva pentru preluarea funcţiei de antrenor principal. Secundul Victor Dăbuleanu este cel care va prelua această funcţie până când va fi desemnat un nou tehnician. Dăbuleanu va rămâne antrenor secund indiferent de cine va prelua banca tehnică, el conducând şi antrenamentul de ieri al Tomisului. Ultima etapă din acest an, a 8-a, va avea loc miercuri, Tomis urmând să dea piept, în deplasare, de la ora 18.00, cu CSM Cetate Deva. Imediat după disputarea acestei etape, Liga Naţională feminină de handbal se va întrerupe până pe 9 ianuarie 2010, datorită participării Naţionalei României la Campionatul Mondial din China.