Goran Kurtes, prezentat oficial la CS Tomis

Noul antrenor principal al echipei CS Tomis Constanţa, sîrbul Goran Kurtes, a fost prezentat, ieri, în mod oficial, de preşedintele clubului constănţean, Gheorghe Slabu. Goran Kurtes a avut primul contact cu noua sa echipă la Sala “Hidrotehnica“, acolo unde handbalistele de la CS Tomis efectuează prima parte a pregătirii. Tehnicianul sîrb a cerut cîteva lămuriri în privinţa jucătoarelor, făcînd cunoştinţă cu acestea prin intermediul jucătoarei Ana Maria Hamciuc, acesta traducînd din sîrbă în română primele cuvinte adresate de noul antrenor către componentele lotului. Goran Kurtes urma ca aseară să semneze contractul cu CS Tomis, acesta fiind valabil pentru un sezon cu drept de prelungire pentru încă un campionat. Noul antrenor al Tomisului se va afla la prima experienţă ca tehnician al unei formaţii feminine, el antrenînd pînă în prezent doar echipe masculine din Serbia. În vîrstă de 41 de ani, Goran Kurtes este fratele antrenorului de la HCM Constanţa. A jucat handbal în prima ligă sîrbă timp de 14 ani, în perioada 1988-2002, la echipele Sintelon, Jugovic Kac şi Vojvodina Novi Sad. Prima aventură ca tehnician a avut-o la Jugovic Kac, echipă unde a pregătit la toate nivelurile, de la juniori şi pînă la seniori. Au urmat echipele de tineret şi seniori de la Vojvodina Novi Sad, Backi Jarak, Steaua Roşie Belgrad şi Radnicki Kragujevac. A fost, de asemenea, şi director sportiv la Vojvodina Novi Sad. Despre “transferul“ său la CS Tomis, noul antrenor al formaţiei constănţene spune că a contat foarte mult faptul că fratele său este antrenor la HCM. “Zoran mi-a vorbit foarte frumos despre acest oraş, despre oamenii de aici. Am aflat că este nevoie de un antrenor la CS Tomis. Cei de aici m-au contactat şi am venit să fac lucruri cît mai bune. Cred că Tomis este o echipă serioasă, ambiţioasă, care va îmbina tinereţea unor jucătoare cu experienţa altora şi care prin multă muncă îşi poate îndeplini obiectivele. Handbalul românesc are tradiţie. Ştiu că Liga Naţională este foarte puternică. Dacă vom fi un grup unit, în care fiecare va munci cît mai mult, vom reuşi să avem rezultatele dorite de toată lumea“, a declarat Goran Kurtes. În ceea ce priveşte lotul de jucătoare, la pregătiri a revenit după o accidentare şi Georgeta Grigore. Două jucătoare, Rusu şi Stoica, au fost împrumutate la Buzău, în timp ce Crăciun ar putea ajunge la Buzău sau la o formaţie din străinătate. În schimb, conducerea clubului va încerca, în perioada imediat următoare, aducerea la echipă a unei jucătoare pe postul de pivot. Vizita medicală va avea loc vineri, la Constanţa.