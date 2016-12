Gordon Brown a supravieţuit unui nou puci laburist

Premierul britanic, Gordon Brown, a dat asigurări, joi, că a dejucat o nouă tentativă de puci laburist, după o serie de reuniuni ministeriale mai mult sau mai puţin entuziaste, însă iese din această situaţie dificilă slăbit, în apropierea alegerilor favorabile conservatorilor. ”Ceea ce ştim în această dimineaţă, după ce au trecut 24 de ore, este că partidul vrea să fie condus de Gordon Brown”, a afirmat, joi, ministrul pentru Irlanda de Nord, Shaun Woodward, calificând drept ”distracţie regretabilă acest episod evident traumatizant”.

Presa britanică a epuizat registrul analogiei politico-meteorologice, în plin val de frig siberian care a cuprins Marea Britanie, pentru a relata un nou complot împotriva lui Brown, dejucat dar având efecte destabilizatoare, care are loc în decurs de doi ani şi jumătate. Premierul conduce un partid căzut pradă dubiilor, aflat în scădere în sondaje, în urma conservatorilor conduşi de David Cameron şi care speră să recucerească puterea după 13 ani de supremaţie laburistă: zece ani sub conducerea lui Tony Blair şi restul sub cea a lui Gordon Brown, care i-a luat locul în iunie 2007, fără o competiţie electorală. ”Minus 10 grade este exact temperatura de la numărul 10 din Downing street”, scrie ”The Sun”. Mass-media au relatat minut cu minut cele 12 ore care l-au făcut să tremure pe Brown, folosind acelaşi adjectiv - ”moderat” - pentru a descrie sprijinul ministerial de care s-a bucurat premierul, înainte de a evalua pagubele în plan politic. Bomba politică a venit sub forma unor mesaje electronice adresate membrilor Partidului Laburist, miercuri, la ora locală 10.24 (12.24 ora României) de către doi susţinători convinşi ai lui Tony Blair, Geoff Hoon şi Patricia Hewitt, foşti miniştri ai Apărării şi, respectiv, Sănătăţii. Cei doi au solicitat organizarea unui scrutin cu vot secret pentru a decide soarta lui Gordon Brown în fruntea campaniei pentru legislativele programate să aibă loc cel târziu în iunie. Potrivit BBC, cei doi conspiratori mizau pe sprijinul a şase miniştri. La sfârşitul zilei, Hoon şi-a recunoscut eşecul, răspunzând printr-un ”da” laconic la întrebarea prezentatorului BBC Jeremy Paxman: ”dacă aţi fost Brutus, Cezar a scăpat?”.

Motivul principal al acestui deznodământ ţine de calendar. În opinia analiştilor, o schimbare de conducere atât de aproape de alegeri ar însemna sinucidere. Episodul intervine în contextul în care Gordon Brown înregistrează un reviriment timid în sondaje. Partidul Laburist rămâne însă la zece puncte procentuale în urma conservatorilor, respectiv cu trei puncte mai mult decât ar avea nevoie aceştia din urmă pentru a beneficia de o majoritate absolută în Camera Comunelor.