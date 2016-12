Gordon Brown îşi anunţă susţinerea pentru Tony Blair la preşedinţia UE

Premierul britanic a anunţat că va susţine candidatura predecesorului său, Tony Blair, la viitoarea funcţie de preşedinte al UE prevăzută de Tratatul de la Lisabona, într-un interviu acordat săptămînalului britanic „News of The World”. Tratatul de la Lisabona privind reformarea instituţiilor europene prevede crearea unei funcţii de preşedinte al UE, dar textul trebuie ratificat şi de Irlanda pentru a intra în vigoare. În plus, preşedinţii ceh şi polonez, eurosceptici, în pofida faptului că parlamentele din ţările lor au ratificat Tratatul, nu au semnat, încă, actul de ratificare. Viitorul preşedinte al UE va fi ales pentru un mandat de doi ani şi jumătate, care poate fi reînnoit o singură dată. printre alte nume citate pentru această funcţie figurează şi cel al fostului premier spaniol, Felipe Gonzalez. ”Noi îl susţinem pe Tony Blair, dar trebuie să convingem şi alte ţări”, a declarat Brown, în timpul deplasării la Bruxelles la summit-ul european.

Nu este întîmplător sprijinul acordat de Gordon Brown lui Tony Blair, întrucît acesta a fost timp de zece ani, între 1997 şi 2007, ministrul de Finanţe în Guvernul condus de acesta după care l-a înlocuit, în urma demisiei sale Gordon Brown trebuie să găsească cît mai mulţi adepţi la propunerea sa pentru că ziele sale în fruntea Exacutivului britanic sînt numărate. Premierul britanic ar putea accepta să demisioneze din această funcţie înaintea alegerilor generale, pentru a evita astfel o umilitoare înfrîngere din partea liderului opoziţiei, David Cameron. Posibilitatea ca Gordon Brown să plece pentru a oferi unui nou lider şansa să revigoreze Partidul Laburist a fost dezvăluită după ce acesta a vorbit în mod deschis pentru prima dată despre renunţarea la funcţie pentru a petrece mai mult timp cu familia sa. Potrivit unui scenariu discutat în interiorul Partidului Laburist, Gordon Brown ar urma să îşi anunţe demisia de Anul Nou. Un succesor ar urma să fie ales ulterior, la scurt timp, pentru a avea cîteva luni la dispoziţie, înainte de alegeri, care vor fi organizate în iunie 2010. Gordon Brown ar urma să iasă din politică pentru a juca un cu totul alt rol, probabil în domeniul financiar internaţional sau academic. Cu toate acestea, într-un interviu acordat publicaţiei „News of the World” şi publicat duminică, premierul britanic a explicat că nu are nici o intenţie de a renunţa la putere şi nici nu va fi înlăturat.

Summit-ul de la Bruxelles a avut ca obiectiv principal negocierile pentru numirea viitoruilor comisari europeni şi a preşedintelui Comisiei Europene. Discuţiile sînt foarte aprige pentru că toate cele 27 de ţări membre UE aspiră la un post de comisar. De exemplu, premierul bulgar Serghei Stanişev a declarat că ţara sa este interesată de obţinere unui portofoliu economic sau de cel al Extinderii. În privinţa viitorului comisar european al Bulgariei, premierul a declarat că actualul reprezentant al ţării în Comisia Europeană, Meglena Kuneva, a fost un comisar de succes, adăugînd însă că există şi alţi candidaţi puternici. Totuşi, Bulgaria îşi rezervă dreptul de a face o nominalizare oficială după scrutinul parlamentar de la 5 iulie. Serghei Stanişev şi-a reafirmat, de asemenea, sprijinul faţă de candidatura lui Jose Manuel Barroso pentru un al doilea mandat la conducerea Comisiei Europene.