Potrivit unei cărţi publicate de un jurnalist al publicaţiei „The Observer”, Gordon Brown l-a acuzat pe Tony Blair că i-a distrus viaţa, determinându-l pe acesta să grăbească anunţul privind demisia sa din funcţia de premier. Cartea intitulată „ The End of the Party”, semnată de Andrew Rawnsley, a ridicat o serie de semne de întrebare cu privire la caracterul lui Gordon Brown.

Andrew Rawnsley descrie în detaliu insistenţa cu care, în timpul unei audieri de două ore, în septembrie 2006, Gordon Brown nu numai că a insistat ca Tony Blair să demisioneze, ci chiar să se asigure că el nu va avea nici un contracandidat, anagajament pe care însă fostul premier nu şi l-a asumat. Potrivit aceleiaşi surse, Brown i-a cerut lui Blair să facă o declaraţie publică în care să anunţe că îi predă puterea lui şi că îi va fi un colaborator apropiat, pe perioada interimatului. „Crezi că există un altul mai bun decât mine?”, ar fi întrebat Gordon Brown, în opinia căruia John Reid era „mult prea de dreapta”, Alan Johnson „prea superficial”, iar David Miliband mult prea tânăr şi niciunul dintre aceştia nu era mai potrivit decât el însuşi pentru a deveni premier. Ulterior, Tony Blair ar fi calificat această confruntare cu Gordon Brown în faţa unor apropiaţi drept teribilă. „Urla într-una la mine că i-am distrus viaţa”, a povestit acesta. Potrivit cărţii, Ed Balls, cel mai apropiat aliat al lui Gordon Brown, ar fi fost principalul strateg al acestui demers. Acesta era de părere că Gordon Brown a fost prea mult timp prea slab şi că Tony Blair nu se va retrage niciodată.