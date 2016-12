„Gorila” Elenei Udrea a ajuns în arestul Poliţiei

11:04:11 / 10 Mai 2014

lehamite

de madam udrea ce vesela e ea ce multe stie sa faca inainte de alegeri ce balerini frumosi are in picioare pantofi de firma si cu toc i-a lasat acasa sa vada lumea cat de modesta e ea a venit la NANA si o asteptau golani satului ca de 10 ani de cand sunt ei la guvernare s-au dus si locurile de munca care mai erau si ce sa faca acei baieti care erau acolo au venit s-o vada pe ea si pe cioroiul care s-a speriat ca aceea femeie o s-o deranjeze pe madam . rasu plansu se da madam jos din masina si intinde mana la un tinar si ala ii da mana asa in dorul leli uitandu-se spre camera de filmat cred ca era cineva pe margine care il indemna pe ala sa dea mana.