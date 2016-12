“Gorila” Elenei Udrea a trântit o pensionară

DUIOS PE ULIŢĂ TRECEA… UDREA Campania electorală capătă accente tragice. Un filmuleţ prezentat de Antena 3 ne teleportează într-o realitate pe care nu ne-o dorim, o realitate în care o mână de pemepişti cred că ei sunt alfa şi omega, că deraierile de la litera legii sunt doar nişte chestii numai bune de ignorat, o realitate în care bunul simţ a fost aruncat la groapa de gunoi, o realitate în care indivizi paraşutaţi în politica românească cred că românul e doar… o ştampilă tâmpită. Povestea noastră a avut loc, miercuri, în localitatea Nana, adică acolo unde Traian Băsescu şi Elena Udrea şi-au cumpărat pământ. O mână de localnici s-au strâns ca la urs, cum se spune, în momentul în care au văzut parcată pe uliţa comunei o maşină albă din care a coborât pe tocuri o blondă, care s-a prezentat drept pemepista Elena Udrea şi care dădea mâna, sec şi rece, cu oamenii. Era flancată de nişte indivizi care jucau rolul de bodyguarzi. Imediat i-au ieşit în întâmpinare pedeliştii locali, primarul, pemepişti (inclusiv Dragoş Coman, preşedinte al PMP Călăraşi) şi alţi politicieni aflaţi prin preajmă, care o măsurau din priviri pe Udrea. O femeie de 62 de ani a crezut că este momentul potrivit să vorbească cu primarul comunei despre un teren micuţ care îi aparţine, dar care i-a fost „luat cu japca”. Din primele informaţii, vârstnica reclamă faptul că în comună nu s-a retrocedat pământul oamenilor locului, dar s-au putut constitui loturi uriaşe care au ajuns la familia prezidenţială sau la apropiaţi ai Cotrocenilor. Nu a apucat să vorbească. A fost luată şi aruncată la pământ de un lider PDL din Curcani, Ştefan Fileaţă, care probabil este, ca şi Emil Boc, cu un picior în PMP. Fileaţă are antecedente penale şi se pare că i-ar fi propus femeii să-i dea 200 de lei ca să tacă. Fileaţă a fost candidat la funcţia de primar al comunei Curcani, însă a distrus urnele de vot, la alegerile din 2012, şi a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare. Acelaşi individ, acuzat şi de furt de fier vechi, se află acum sub control judiciar.

UMILIRE VS. DOSAR PENAL În timp ce vârstnica agresată plângea umilită în colbul uliţei din Nana, pedeliştii şi pemepiştii care o înconjurau pe Udrea se uitau la femeie, zâmbind zeflemitor. „M-am simţit umilită. Am simţit că mi se ia pământul de sub picioare, dar totuşi există Dumnezeu. Nu am niciun ajutor de nicăieri şi nu vreau milă de la nimeni. Nu vreau să vând pământul. E de la părinţii mei. Vreau să-l găsească copiii mei când eu nu mai sunt”, a spus, plângând, femeia. Ea a povestit jurnaliştilor că are o pensie de 500 de lei şi munceşte cu ziua. La ieşirea de la Poliţie, unde a fost audiată, bătrâna a spus că-i este frică de Fane Fileaţă. Ea se teme că acesta va pune pe cineva să-i facă ceva sau chiar să o omoare. Imaginile rulate de televiziuni sunt elocvente. Avem de-a face cu agresiunea împotriva unei persoane nevinovate. Care credeţi că a fost prima reacţie a Elenei Udrea? A spus că întreaga poveste este doar o “manipulare a unor securişti”. Serios? Femeia aceea nu agita vreun făcăleţ în mână. Era o femeie - purta şi ochelari -, o astfel de lovitură se putea solda cu o rană gravă. Unde este manipularea? Ieri, pe numele lui Fileaţă a fost deschis un dosar penal sub acuzaţiile de lovire şi alte violenţe, dar şi de tulburarea liniştii şi ordinii publice, urmând ca acesta să fie reţinut şi dus la arestare în faţa magistraţilor de la Judecătoria Olteniţa. Cercetările vor fi continuate sub supravegherea procurorului, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii faptei. În urma agresiunii, femeia a suferit leziuni, controlul de specialitate stabilind că aceasta prezintă contuzii la nivelul braţelor şi şoldului.

REACŢII Premierul Victor Ponta spune că autorităţile vor lua măsuri legale, deoarece ceea ce s-a întâmplat la Nana poate fi catalogat drept crimă organizată, Udrea fiind sprijinită în acea zonă de o reţea: “Cred că asocierea lui Băsescu şi cea a Elenei Udrea cu fraudele şi de la Nana, care continuă acum cu manifestările pe care le-aţi văzut, reflectă, de fapt, modul în care cei doi au înţeles să facă politică în România”. În opinia preşedintelui executiv al PSD, Liviu Dragnea, incidentul care a avut loc în timpul manifestării PMP reprezintă încă o expresie a modului brutal în care „oamenii lui Băsescu“ fac politică, arătând că această formaţiune tratează cetăţenii cu dispreţ. Purtătorul de cuvânt al PSD, europarlamentarul Cătălin Ivan, consideră că incidentul din comuna Nana caracterizează „regimul lui Băsescu, plin de astfel de abuzuri şi violenţe care nu au decât rolul de a-i suprima pe opozanţi”: „Nu este prima oară când români obişnuiţi sunt agresaţi fizic doar pentru că au un cuvânt de spus şi îi incomodează pe oamenii lui Băsescu: în Piaţa Universităţii, manifestaţiile împotriva regimului Băsescu au fost reprimate violent; un fost deţinut politic, în vârstă de 85 de ani, a fost ridicat pe sus şi agresat pentru că se afla în aceeaşi sală cu Băsescu şi îşi spunea punctul de vedere; un avocat a dezvăluit cum a fost lovit chiar de Băsescu pentru că l-a criticat în public”. Mai adăugăm şi noi incidentul în care un pensionar care participa la un miting de protest la Constanţa a fost bruscat şi trântit la pământ doar pentru că îl huiduia pe Băsescu, pe care îl considera vinovat de tăierea pensiilor. Dar mai există un incident al cărui autor a fost însuşi preşedintele României. La un miting electoral din 2004, un băiat care se afla în mulţime a primit un dos prezidenţial peste faţă. Băsescu a pozat în victimă lăcrimândă, îngăimând faimosul „să-ţi fie ruşine, Patriciu!“. Nu peste mult timp, acelaşi Băsescu, proaspăt reales preşedinte, avea să jubileze la o altă emisiune televizată, recunoscând că l-a lovit pe acel copil şi numai faptul că filmuleţul a fost difuzat prea devreme l-a salvat de la pierderea alegerilor.