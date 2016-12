Gospodării inundate după o ploaie torenţială cu grindină

O ploaie zdravănă de vară, presărată cu dese averse de grindină, s-a abătut, ieri, asupra Constanţei. Apele cumulate rapid pe carosabil au îngreunat circulaţia rutieră pentru cîteva zeci de minute şi au inundat cîteva locuinţe şi gospodării din municipiul Constanţa. Între orele 09:00 şi 12:35, la Dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” au fost înregistrate 30 de apeluri de urgenţă de la cetăţeni, numai în şapte cazuri fiind necesară intervenţia echipajelor de pompieri militari. Detaşamentele de Pompieri Constanţa Palas şi Constanţa Port au scos apa din două locuinţe aflate la demisolul blocului C5, pe strada Egretei, au evacuat apele refulate de sistemul de canalizare din subsolul unei case de pe strada Mitropolit Doroftei şi au scos apa din patru gospodării aflate în zona CET. În această zonă, cîteva familii de pe strada Ştefan Panaitescu şi-au început ziua scoţînd apa din casă cu găleţile sau cu ce au găsit la îndemînă pînă la sosirea pompierilor militari. “De fiecare dată cînd plouă avem aceleaşi probleme. Am schimbat deja două rînduri de mobilă în casă. Cea pe care o am acum am achiziţionat-o în urmă cu o lună şi acum nu ştiu cît voi mai putea să o folosesc, avînd în vedere că apa care a intrat în casă a ajuns la jumătate de metru. Aveam aparatura electrocasnică în priză. Nu ştiu dacă va mai putea fi folosită sau dacă nu cumva s-a produs vreun scurtcircuit“, a declarat Carmen Ceapă, una dintre persoanele care a avut nenorocul să se trezească cu casa inundată şi a avut nevoie de ajutorul pompierilor pentru a evacua apa din gospodărie. „Cînd a început să plouă mi-a fost teamă că grindina ne va sparge acoperişul. Apoi ne-am trezit cu apă în casă“, a spus, la rîndul său, Vasile Popa, care locuieşte pe aceeaşi stradă. Aceleaşi probleme le-au avut şi cîţiva proprietari ai unor locuinţe aflate pe bd-ul 1 Mai, ale căror gospodării se află la un nivel mai jos decît carosabilul. Tot vineri, Staţia de Pompieri Tuzla a intervenit în localitatea Eforie Sud, la solicitarea unuia dintre locatarii blocului 1B2, care a anunţat că fusese inundat subsolul imobilului. Imediat după ora 12:00, Dispeceratul ISU „Dobrogea” a fost anunţat că pe str. Bucureşti, din Constanţa, un pom a căzut peste două autoturisme. Imediat a fost sesizat Serviciul Spaţii Verzi din cadrul Primăriei Constanţa care a intervenit pentru ridicarea pomului şi degajarea zonei.

RAJA şi-a dublat numărul echipelor de intervenţie

40 de sesizări au fost înregistrate la Dispeceratul RAJA Constanţa, referitoare la faptul că unele reţele de canalizare nu au putut prelua întreaga cantitate de ape pluviale. Purtătorul de cuvînt al RAJA Constanţa, Irina Oprea, a declarat că reclamaţiile au provenit de la persoane din cartierele Coiciu, Poarta 6, Dacia, Km 4-5 şi Brătianu. Oprea a precizat că toate reclamaţiile au fost rezolvate de către echipele RAJA. În urma ploilor torenţiale, dar şi din cauza posibilităţilor limitate ale reţelei de canalizare de preluare în condiţii optime a apelor pluviale în cantităţi foarte mari, ce depăşesc cu mult mediile normale de precipitaţii, la nivelul RAJA SA s-a întocmit un plan de măsuri pentru asigurarea intervenţiilor operative în toată această perioadă. În vederea asigurării funcţionării la parametrii optimi şi în condiţii de siguranţă a sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi a celor de canalizare, în toate localităţile în care societatea îşi desfăşoară activitatea, la nivelul RAJA SA s-au constituit echipe specializate de intervenţie cu toate utilajele necesare, iar numărul personalului care asigură intervenţia s-a dublat. Numai la nivelul municipiului Constanţa, 18 echipe de intervenţie dotate cu toate utilajele necesare sînt pregătite să intervină la toate solicitările. „Facem un apel către toţi abonaţii care înregistrează probleme la sistemul de alimentare cu apă potabilă şi canalizare, pentru remedierea acestor situaţii într-un timp cît mai scurt, să sesizeze toate avariile la dispeceratul societăţii la numărul de telefon: 0241.66.44.44”, a declarat purtătorul de cuvînt al RAJA, Irina Oprea.