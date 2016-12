Gospodărirea comunală, avantajoasă și nu prea...

Pentru lucrările de curățenie, întreținere și tot ce ține de gospodărire, multe administrații locale din mediul rural înființează firme specializate în cadrul primăriilor. La prima vedere, este o soluție destul de simplă și avantajoasă pentru toată lumea. Autoritățile locale se pot ocupa îndeaproape de tot ce înseamnă gospodărirea comunală la cele mai mici costuri, iar localnicii șomeri sau asistați social își pot găsi ușor de muncă în cadrul acestor servicii. Însă, în practică, soluția nu este eficientă pentru toate comunele, fie din cauza populației mici, fie din cauza situării la mare distanță de orașele mari sau pur și simplu din lipsă de bani. Așa că unele autorități locale apelează la alte modalități de a face lucrările de gospodărire.

AVANTAJ PENTRU AMBELE PĂRȚI... Una dintre comunele constănțene în care serviciile de gospodărire comunală și-au dovedit eficiența este Horia. Acolo, autoritățile locale au reînființat o firmă specializată, la care se pot angaja toți locuitorii care nu au unde să muncească. Pentru administrația locală este avantajos datorită costurilor mici cu care se realizează întreținerea comunei și lucrările agricole necesare, iar pentru oameni este o binecuvântare pentru că au șansa să muncească legal, cu contract de muncă pe o perioadă nedeterminată. De altfel, unul dintre scopurile înființării societății este acela de a reduce numărul de asistați social. Mai mult, se pare că firma în cauză primește cereri și de la alți agenți economici care au nevoie de muncitori. „Uneori chiar primim solicitări de la firme din afara comunei şi trimitem angajaţi care să muncească acolo. Aşa, nu se mai plânge nimeni că nu are loc de muncă şi putem să facem lucrările din sat mult mai uşor şi mai ieftin”, a spus primarul Gigel Sava. De aceeași părere este și primarul comunei Nicolae Bălcescu. Cu firma înființată la nivelul comunei s-a realizat reabilitarea căminului cultural din satul Dorobanțu. „Pentru noi, firma de gospodărire comunală este foarte avantajoasă. Căminul cultural din Dorobanțu l-am reabilitat numai cu societatea noastră. Ca angajați avem doar oameni din comună, iar lucrurile merg foarte bine”, a afirmat primarul Viorel Bălan.

...DAR NU ÎN TOATE CAZURILE La polul opus, se află primarii comunelor mici sau cu fonduri puține. În Independența, procedurile complicate au împiedicat înființarea unui serviciu de gospodărire comunală. Deși există o hotărâre de consiliu în acest sens, autoritățile nu au putut angaja un director și un contabil cu studii superioare, pentru că ar fi prea „costisitori”. „Procedurile sunt cam greoaie. Nu am avut de unde să găsim un director și un contabil cu studii superioare. Și chiar dacă am fi găsit, nu puteam să-i plătim puțin. Ar fi însemnat să cheltuim mai mult pe salarii, iar asta nu e deloc rentabil”, a explicat primarul Cristea Gâscan. Cu toate acestea, administrația angajează zilieri din rândul datornicilor, pentru lucrările de întreținere din comună. Nici în Dumbrăveni nu s-a putut înființa un serviciu de gospodărire comunală pentru că sunt puțin peste 600 de locuitori în toată comuna, ceea ce nu ar justifica rentabilitatea unui asemenea serviciu. „E mai greu cu firmele astea. Suntem o comună mică și schema de funcționare se face pe numărul de locuitori, iar la noi sunt prea puțini și nu prea e rentabil să înființăm un asemenea serviciu. Nu e avantajos nici cu firmele specializate. Iau prea mulți bani pentru prea puțin. Îi mai foloseam pe oameni la amenajarea spațiilor verzi sau a terenului de sport de lângă școală, dar e posibil să nu mai putem face acest lucru”, ne-a declarat primarul Gheorghe Cenușă. În concluzie, am putea spune că societățile de gospodărire comunală ale administrațiilor locale își dovedesc eficiența acolo unde bugetele permit plata salariilor și se pot găsi oamenii competenți care să le poată administra, totul raportat la volumul de activitate. Iar acolo unde serviciile specializate nu reprezintă o soluție avantajoasă, administrațiile nu pot decât să apeleze la datornici sau asistați social. Dar nimeni nu poate garanta că această ultimă modalitate poate exista pe termen lung.