Gospodinele se pregătesc pentru iarnă. Rețete mai puțin știute!

Piețele sunt pline ochi de castraveți, roșii, vinete sau ardei, iar în felul acesta știm că toamna își pregătește sosirea. În această perioadă, gospodinele nu au deloc timp de odihnă, pentru că se grăbesc să umple rafturile din cămară pentru iarnă, când de pe mese nu au cum să lipsească bunătățile din borcane sau conserve. Zarzavaturile, zacusca, murăturile sau dulcețurile vor fi la loc de cinste pe fiecare masă din gospodăriile românilor, alături de mâncăruri aburinde în sezonul rece. Chiar dacă legumele sunt mai scumpe în acest an, constănțencele spun că nu renunță la zarzavaturile de iarnă, așa că s-au prezentat la piață. ”Vreau să pun zarzavat pentru iarnă. Am luat mai multe kilograme de roșii, de ardei și de ceapă. Prețurile sunt mai mari ca în alți ani, dar am auzit că legumele se vor scumpi în perioada următoare din cauza secetei. Doar pe un kilogram de roșii am dat 2,5 lei”, a spus o gospodină.

REȚETE MAI PUȚIN CUNOSCUTE Pe lângă tradiționalele dulcețuri de prune, de caise sau de piersici, gospodinele cu experiență cunosc și rețete mai speciale. Ele ne arată că orice se poate valorifica, de la cojile de pepene până la semințele de dovleac. Cei care vor să încerce în premieră dulceață din coji de pepene, din ceapă sau din semințe de dovleac ar fi bine să știe că secretele din fiecare borcan sunt păzite cu strășnicie. Noi însă am reușit să aflăm o rețetă de la o gospodină din Constanța, Adriana. Cămara Adrianei este deja plină, iar specialitatea sa este dulceața de coji de pepene, pe care o prepară după o rețetă moștenită de la mama ei. ”Coaja de la pepene se curăţă de partea verde şi i se păstrează un strat subţire de miez, pentru a da culoare. Se taie în fâşii, care se pun în apă fiartă, apoi se scurg, se taie cuburi mici şi se acoperă cu zahăr. Lăsăm compoziția la frigider peste noapte. A doua zi punem la fiert și turnăm siropul în borcane. Pentru savoare, secretul meu e să adaug păstăi de vanilie”, a spus Adriana. Ea recunoaște că se pricepe și la copt vinete sau ardei. Alături de mama ei, coace peste 20 de kilograme de vinete și tot atâtea de ardei. Odată ce au fost pregătite, vinetele vor sta cuminți în congelatoare până la iarnă, când vor da savoare meselor. Soțul ei, Marian, ne asigură că sunt bune să te lingi pe degete. O altă doamnă, Gabriela, lucrează ca bonă. Deși muncește 12 ore pe zi, femeia recunoaște că nu e an în care să nu pună murături la borcane de câte 10 kilograme. Chiar dacă locuiește la bloc, prepară cel puţin 35 de borcane de murături. Sunt mult mai bune decât cele cumpărate de la magazin, ca să nu mai vorbim că sunt făcute chiar de mâna ei, fără să conțină conservanți.